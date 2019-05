Autor Karl Ettinger

Wien. "Aus meiner Sicht bietet die Digitalisierung viele Chancen." Dazu müsse aber "die Politik vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz" rücken. So begründete SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Freitag vor Journalisten ein Vier-Punkte-Paket für mehr "Fairness in der Arbeit".

Konkret soll unter anderem Lohndumping ein Riegel vorgeschoben werden. So seien 1,50 Euro-Jobs für Asylwerber, wie sie Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) plant, der falsche Weg. Die SPÖ fordert mehr Kontrollpersonal und Einschränkungen von Subunternehmerketten.

Unterstützt von SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch und dem Arbeitsrechtler Martin Risak von der Universität Wien fordert die SPÖ auch Änderungen bei All-in-Verträgen. Solche Verträge sollen unter der Grenze der Höchstbeitragsgrundlage von 5220 Euro brutto im Monat verboten werden. Auch Konkurrenzklauseln müssten gänzlich verboten sein.

Ausbau des Rechtsanspruchs auf Teilzeit

Generell müssten unfaire Klauseln für Arbeitnehmer in Arbeitsverträgen beseitigt werden. Auch flexiblere Arbeitszeiten dürften "keine Einbahn" sein, verlangte die SPÖ-Vorsitzende. Vorrangig ist die SPÖ ein Rechtsanspruch auf Teilzeit bei Kinderbetreuung. Es müsse auch ein Rechtsanspruch auf eine 4-Tage-Woche eingeführt werden, Dienstzeiten seien fairer anzurechnen.

Schließlich verlangt die SPÖ bessere Regeln für neue Arbeitsformen. Das soll etwa für Fahrradboten gelten. Bei Vermittlungsplattformen müssten Tätigkeiten verboten werden, die unter dem jeweiligen Mindestlohn bezahlt werden. Risak erinnerte daran, dass auch bei Leiharbeitern einst ein Verbot überlegt worden sei.

Letztlich habe man sich auf Regeln verständigt. "Die Arbeitswelt hat sich verändert, auch das Arbeitsrecht muss sich ändern", meinte der Experte von der Uni Wien.