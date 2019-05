Autor Walter Hämmerle

"Wiener Zeitung": Eignen Sie sich eigentlich gut als Opfer?

Harald Vilimsky: Ich eigne mich weder als Opfer noch als Täter. Aber es muss mir zugestanden werden, wenn ich in einer ungeheuerlichen Weise mit einem Vorwurf konfrontiert werde, dass ich meine Empörung äußere.

Sie sprechen das Interview von Armin Wolf an, bei dem ein Plakat der steirischen FPÖ-Jugend mit einem Trachtenpaar und verzerrten Figuren von Migranten im Comicstil der Titelseite des NS-Propagandamagazins "Stürmer" mit der antisemitischen Karikatur eines Juden gegenübergestellt wurde. In der Folge haben Sie Wolf mit beruflichen Konsequenzen gedroht, was zu heftigen Protesten geführt hat. Beobachtern drängt sich der Eindruck auf, dass hinter dem Konflikt mit dem ORF Kalkül steckt, um sich als Opfer positionieren zu können.

Diese Beobachter interpretieren hier mehr strategische Überlegungen hinein als tatsächlich bestehen. Ich wurde zu diesem Interview eingeladen, um über unsere EU-Themen zu sprechen . . .

Ich rede vom Gesamteindruck. Die Wahlergebnisse der FPÖ haben sich längst von der Berichterstattung im ORF entkoppelt.

Wir mahnen zwei Dinge ein: Erstens, dass ein gebührenfinanzierter ORF im 21. Jahrhundert ein Anachronismus ist; zweitens, ja, wir fühlen uns vom ORF massiv unfair behandelt. Angesichts des Umstands, dass bei Betriebsratswahlen 80 Prozent für rot-grüne Listen stimmen, drängt sich der Verdacht eines parteipolitischen Vorgehens auf. Das kann auch sehen, wer mein ultra-brutales Duell mit Armin Wolf mit den darauffolgenden Interviews mit Andreas Schieder und Othmar Karas vergleicht, da wurde nicht einmal mit Wattebäuschen geworfen.

Schließen Sie aus, dass Ihnen diese Konfrontation mit dem ORF bei den Wählern eventuell nutzt?

Es wird Wähler geben, die sagen, ‚das ist mir zu viel‘, andere werden es gut finden. Wie es unter dem Strich aussieht, wage ich nicht zu beurteilen.

Bundespräsident Van der Bellen hat vor einer Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas gewarnt. Fühlen Sie sich angesprochen?

Ich glaube, es sollten sich alle Parteien angesprochen fühlen. Das Klima zwischen den Parteien nimmt keine gute Entwicklung. Als FPÖ kann ich mich entschuldigen für Fehler, die bei uns geschehen, obwohl sie nicht geschehen sollten. Wo wir handeln müssen, tun wir es. Es gibt auch bei SPÖ und Grünen Entgleisungen, nur werden die selten bis nie geahndet. Es sollten sich also alle von der Kritik des Bundespräsidenten angesprochen fühlen.

Die FPÖ plädiert, wenn es um die Zukunft der EU geht, für das sogenannte Szenario 4, wonach die EU für "weniger, dies aber effizienter" verantwortlich sein soll. Wo fordern Sie "mehr Europa"?