Autor Karl Ettinger

Wien. Diese Budgetverhandlungen im Sommer werden kein Honiglecken für Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP). Als Teil der Gegenfinanzierung der Steuerreform fordert Löger, dass alle Ministerien zusätzlich ein Prozent ihrer Mittel einsparen. Gleichzeitig wehren sich manche Minister jedoch mit Händen und Füßen und begründen, warum gerade ihr Ressort von weiteren Sparplänen ausgenommen bleiben muss. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem das Personal.

Am Freitag machte Bildungsminister Heinz Faßmann seine Bedenken gegen einen restriktiven Kurs für die Erstellung des Budgets klar. Er rechnet weiter mit Ausnahmen von den generellen Sparvorgaben des Finanzministeriums. Das heiße nicht, dass sein Ministerium nicht sparsam mit öffentlichen Mitteln umgehe, versicherte Faßmann vor Journalisten. Allerdings gebe es auch eine "große Bandbreite" an zusätzlichen Aufgaben für das Bildungssystem.

Der Bildungsminister steht ohnehin unter Druck von Kritikern. Diese beklagen, dass vor allem für die Integration von Schülern, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist, und für Asylberechtigte zu wenig Geld und damit zusätzliche Pädagogen sowie Sozialarbeiter in Schulen zur Verfügung stehen. Faßmann machte darüber hinaus aufmerksam, dass unter anderem Geld für die Digitalisierung der Schulen, für den geplanten Ethikunterricht, aber auch für sogenannte Brennpunktschulen, in denen besonders viele Schüler keine ausreichenden Deutschkenntnisse aufweisen, notwendig seien. Er wisse nicht, wie man diese Aufgaben ohne entsprechende Mittel bewältigen könne. Die Regierung sei daher "gut beraten, diesen Ressourceneinsatz dem Bildungssystem zur Verfügung zu stellen", betonte der Bildungsminister.

In der Justiz kämpft Minister Moser um Personal

Justizminister Josef Moser muss sich ebenfalls auf harte Budgetverhandlungen einstellen. Er steht seinerseits unter massivem Druck der Vereinigung der Richter und Staatsanwälte, deren Vertreter vor allem auf mehr Personal für die Kanzleidienste und in den Bezirksgerichten drängen. Außerdem ist der Justizminister mit Personalschwierigkeiten beim Bundesverwaltungsgericht konfrontiert. Dieses Gericht kämpft als Berufungsinstanz im Asylwesen nach wie vor mit einen Rucksack an Tausenden Fällen, die von abgelehnten Asylwerbern an das Gericht herangetragen werden. Auch bei der Justizwache in den mit mehr als 9000 Häftlingen überfüllten österreichischen Gefängnissen geht es um mehr Posten. Der für den öffentlichen Dienst zuständige Vizekanzler Heinz-Christian Strache will zwar mehr Planstellen zur Verfügung stellen, aber aushandeln muss Justizminister Moser das mit Finanzminister Löger.