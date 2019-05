Wien. (pech) Österreichische Meinungsforscher erwarten bei der EU-Wahl am 26. Mai erstmals eine Wahlbeteiligung von 50 Prozent plus. Seit der ersten EU-Wahl in Österreich 1999 liegt die Beteiligung unter 50 Prozent. Wichtigstes Wahlkampfziel ist also eine hohe Beteiligung. Dazu haben am Montag auch die 22 Rektoren der öffentlichen Universitäten aufgerufen: "Wenn wir Europa seinen Gegnern und populistischen Strömungen überlassen, dann sind nicht nur unsere Universitäten, sondern auch Frieden und unser persönliches Wohlergehen in Gefahr. Deshalb brauchen wir ein starkes Europäisches Parlament. Gib ihm deine Stimme und geh zur Wahl", betonten die Rektoren am Montag bei ihrer Plenarsitzung in Salzburg.

In den Umfragen liegt die ÖVP derzeit knapp vor der SPÖ, an dritter Stelle ist die FPÖ gefolgt von Neos und Grünen. Die Liste Jetzt scheint erfolglos zu bleiben.

Van der Bellen als Interviewer

Um die große Bedeutung des "europäischen Projekts" zu unterstreichen, tritt Bundespräsident Alexander Van der Bellen in den kommenden Wochen als Interviewer in Aktion. Befragen wird das Staatsoberhaupt bis zur EU-Wahl am 26. Mai verschiedene Persönlichkeiten mit Europa-Bezug. Den Anfang machte am Sonntag der Dirigent Guillaume Fauchère, der den Chor Persephone leitet.

Kurz: Weniger Kommissare

Die politische Debatte zur EU hat am Wochenende Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wieder angeheizt. Er hat am Samstag beim Wahlkampfauftakt der Volkspartei seine Forderung nach einer Neuverhandlung des EU-Vertrages wiederholt. Es brauche "noch klarere Spielregeln" und auch Sanktionen für all jene, die sich nicht daran hielten. Der Vertrag von Lissabon habe auf die Krisen der vergangenen Jahre wie die Finanzkrise, die Schuldenkrise, die Migrationskrise, die Klimakrise und das Brexit-Chaos keine Antworten geben können. Kurz traut es EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber zu, einen "neuen Vertrag für Europa" zu erarbeiten.

Der Bundeskanzler ist auch für eine Verkleinerung der Kommission. Demnach soll nicht mehr jedes Land einen EU-Kommissar stellen. EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich am Montag für eine "faire Rotation" der EU-Kommissare nach einer möglichen Vertragsveränderung ausgesprochen. Sollte der Vorschlag von Kurz auf Vertragsveränderung angenommen werden, sei die ÖVP für eine "faire Rotation, die alle EU-Staaten betrifft, auch die großen", hieß es aus dem Büro von Blümel.

FPÖ gegen Vertragsänderung

Die EU-Kommission hat am Montag mit Zurückhaltung auf den Vorstoß des Bundeskanzlers reagiert. Es sei Sache der EU-Staaten, über solche Dinge zu diskutieren, sagte ein EU-Kommissionssprecher in Brüssel.

Die FPÖ warnte dagegen vor einem neuen EU-Vertrag. Ein solcher "würde möglicherweise die Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips und noch mehr EU-Zentralismus bedeuten", sagte FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky.

SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder bezeichnete des Kanzlers Vorschläge als "Aufkochen von alten Kalauern". Wäre es Kurz damit ernst, hätte er die Vorschläge im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft im Vorjahr einbringen können. Neos-Spitzenkandidatin Claudia Gamon nennt die Reformvorschläge des Kanzlers nicht neu: "Die Verkleinerung der Kommission bräuchte etwa nicht einmal eine Vertragsänderung, das ist längst beschlossen. Die Staats- und Regierungschefs müssen es nur endlich umsetzen."

Experten uneinig

Uneinig sind Experten. Für Europarechtler Hubert Isak sind die Gefahren bei einem Aufschnüren des Lissabonners Regelwerks derzeit größer, als der Gewinn daraus. Sein Kollege Klaus Obwexer sieht hingegen eine Neuverhandlung angesichts aktueller Herausforderungen für "angebracht".

Die Erfahrung zeigt allerdings, dass eine Vertragsreform langwierig sein könnte. So hat es bis zur Inkraftsetzung des Lissabon-Vertrages 2010 neun Jahre lang gedauert. Eine schnelle, aber nur eingeschränkt anwendbare Art wäre eine Änderung von Protokollen zum Lissabon-Vertrag. Notwendig dafür wäre ein einstimmiger Beschluss der Staats- und Regierungschefs.