Wien. (kle/apa) Im Zuge der Eurofighter-Beschaffung durch die Republik Österreich sind 90 Millionen Euro in dunklen Kanälen verschwunden. Das hat ein Münchner Gericht nun festgestellt, wie das Nachrichtenmagazin "profil" vergangenen Samstag vorab berichtete. Das Gericht verurteilte einen früheren Manager des Rüstungskonzerns EADS Deutschland (heute: Airbus Group), der einst Leiter der Sparte "Military Aircraft" war, wegen "Untreue in einem besonders schweren Fall" zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Die Verurteilung ist bereits rechtskräftig. Die Neos machten das brisante Gerichtsurteil am Donnerstag am Rande des Eurofighter-U-Ausschusses publik.

Dieses belege, dass die Republik belogen worden sei, wie Neos-Mandatar Michael Bernhard betonte. Gerichtlich sei nun festgestellt, dass die Firma Vector nur als "Durchleitungsstelle" für Zahlungen ohne Gegenleistung diente. 90 von 114 Millionen Euro, die Vector auf Basis von Scheinverträgen und Scheinrechnungen für das Generieren von Gegengeschäften mit österreichischen Firmen erhalten habe, sei demnach laut dem Urteil keinerlei Leistung gegenübergestanden. Der ehemalige EADS-Manager wurde jedenfalls für schuldig befunden, die 90 Millionen Euro an Vector überwiesen zu haben. Wohin Vector die Gelder dann weiter verschob, ist indes unbekannt.

"Wollen unser Geld zurück"

Die Neos sprachen am Donnerstag von einer "neuen Phase der Aufklärung". Österreich müsse jetzt prüfen, ob sich aus dem Gerichtsurteil neue Argumente für einen Rücktritt aus dem Eurofighter-Vertrag ergeben, so Bernhard. "Wir wollen unser Geld zurück", sagte er im Namen der Steuerzahler.

Das Gericht in München stellte auch fest, dass die Gründung der Firma Vector für das Generieren von Gegengeschäften gar nicht nötig gewesen sei. Denn schon Mitte 2004 sei ein potenzielles Gegengeschäftsvolumen von rund 2,7 Milliarden Euro (von insgesamt vereinbarten 4 Milliarden) identifiziert und teilweise angemeldet worden. Im Urteil selbst werden rund um Vector neben dem verurteilten Ex-Manager auch aus dem U-Ausschuss bekannte Personen wie Klaus-Dieter Bergner, Manfred Wolff, Alfred Plattner und Walter Schön genannt.

Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur, die die Republik Österreich als Privatbeteiligte im Ermittlungsverfahren gegen Airbus vertritt, sieht den Betrugsverdacht nach dem von den Neos öffentlich gemachten Urteil als erhärtet an. Es liege nun an den österreichischen Strafbehörden, "den begründeten Verdacht, dass Österreich beim Kauf der Eurofighter, bei der Abwicklung der Gegengeschäfte und beim sogenannten Vergleich im Jahr 2007 betrogen wurde, zielstrebig und sorgfältig zu untersuchen".

Indes hatte Ex-Wirtschaftsminister Martin Bartenstein (ÖVP) am Donnerstag schon den vierten Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss. Konkret ging es bei seiner Befragung vor allem um die Gegengeschäfte und deren auffällig hohes Volumen von rund 200 Prozent des Eurofighter-Auftragswerts. Bartenstein verwies dazu auf eine "Vorgabe" des damaligen Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel. "Da kann man schon Konzessionen machen", sagte er.