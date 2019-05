Autor WZ Online

Wien. Das Skandalvideo von Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache dürfte seine politische Karriere beenden. Wie die APA Samstag früh aus mehreren Quellen erfahren hat, soll er heute Mittag seinen Rücktritt erklären. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es bisher nicht. Um 11 Uhr ist Strache bei Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Bundeskanzleramt.

Danach wird klar werden, ob Kurz die türkis-blaue Koalition beenden oder mit jemand anderem an der FPÖ-Spitze weitermachen will. Gerüchteweise kursierten zwei mögliche Varianten: Neuwahlen oder eine Fortsetzung der Regierung mit FPÖ-Vizeparteiobmann Norbert Hofer als neuen Vizekanzler.

Auslöser der Regierungskrise ist ein Video, das "Spiegel" und die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag veröffentlichten. FPÖ-Chef Strache wurde im Juli 2017 auf Ibiza in eine Villa gelockt. Dort unterhält er sich mit der vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen über illegale Parteispenden, die Übernahme der "Krone" und verspricht ihr Regierungsaufträge.

Wer das Video aufgenommen hat und wieso es fast zwei Jahre später - kurz vor der EU-Wahl - veröffentlicht wurde, ist unklar. Strache stritt zwar ab, dass die in den Aufnahmen angesprochenen Parteispenden tatsächlich geflossen sind, auch die im Video genannten Firmen dementierten. Die Opposition forderte dennoch umgehend Straches Rücktritt oder gleich Neuwahlen.

In einer ersten Reaktion versuchte die FPÖ noch einen Gegenangriff. Generalsekretär Christian Hafenecker sah sich durch die Veröffentlichung kurz vor der Wahl "an die sattsam bekannten schmutzigen Silberstein-Methoden aus dem Nationalratswahlkampf 2017" erinnert. Er kündigte Rechtsschritte wegen der "offensichtlich illegalen" Aufnahme an.

Hafenecker ist auch als neuer Infrastrukturminister im Gespräch, falls Hofer Vizekanzler wird und die ÖVP einer Fortsetzung der Koalition zustimmt und nicht in Neuwahlen geht.

"Kein Kommentar" der Wiener FPÖ

Das Skandal-Video zeigt nicht nur Heinz-Christian Strache mit problematischen Aussagen, sondern auch Johann Gudenus. Er ist Klubobmann im Parlament und geschäftsführender Parteiobmann der blauen Wiener Landespartei. Die Wiener FPÖ will derzeit noch keine Stellungnahme abgeben: "Es gibt momentan keine Information und keinen Kommentar", sagte eine Sprecherin von Vizebürgermeister Dominik Nepp am Samstag der APA.

Auch die Wiener ÖVP will sich zur Regierungskrise im Bund nicht äußern. Auch hier hieß es seitens eines Sprechers zur APA: "Kein Kommentar." Die Presseverantwortlichen der zwei Parteien verwiesen beide auf die angekündigten Stellungnahmen Straches bzw. des Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP).

Konkret wurde hingegen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Er forderte via Aussendung, dass sowohl Strache als auch Gudenus "sofort ihre Funktionen zurücklegen müssen". Strache zeige damit "das wahre Gesicht der FPÖ, die sich als 'soziale Heimatpartei' tituliert, aber in Wahrheit als Partei der Großspender entpuppt". Ludwig sieht nun Kurz am Zug, der "sofortige Konsequenzen" ziehen müsse.