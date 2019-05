Autor WZ Online

Wien. Soeben war noch Harmonie, jetzt ist Krise. Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache ist im Zuge seiner Ibiza-Affäre aus allen Ämtern zurückgetreten, jetzt stellt sich die Frage, ob die türkis-blaue Koalition fortgesetzt wird oder platzt.

Die Stellungnahme von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zur Zukunft der türkis-blauen Koalition wurde jedenfalls ungeduldig erwartet. Dutzende Journalisten warteten auf den Einlass ins Bundeskanzleramt am Wiener Ballhausplatz. Die davor demonstrierenden Regierungsgegner erhielten indes regen Zulauf. Sie forderten in lautstarken Sprechchören Neuwahlen.

Auf Transparenten verlangten die laut Polizei rund 1.000 Demonstranten "Rücktritt jetzt" und "Anklagebank statt Regierungsbank". Zwischen den Reden schallte aus den Lautsprechern "We're going to Ibiza" von den Vengaboys. Unterstützt wurden die Demonstranten von allen Oppositionsparteien, SP-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder stand hinter der Polizeiabsperrung vor dem Bundeskanzleramt gleich in der ersten Reihe.

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) sagte seinen für Montag geplanten Besuch bei Ungarns Premier Viktor Orban angesichts der aktuellen innenpolitischen Entwicklungen ab. Ob es einen neuen Termin für die Reise gibt, war zunächst nicht bekannt.

Auch SPÖ-Chefin Rendi-Wagner meldet sich zu Wort

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner wollte im Anschluss an den Kanzler zu den jüngsten innenpolitischen Volten in der Parteizentrale in der Löwelstraße Stellung nehmen.