Wien. Mehr als 1,3 Millionen Bürger oder 26 Prozent haben der FPÖ bei der Nationalratswahl 2017 ihre Stimme gegeben. Bei der Wahl 2002 unmittelbar nach dem Knittelfelder Selbstzerstörungsparteitag waren es nur noch 490.000 oder 10 Prozent. Dieser Erfolg trägt den Namen Heinz-Christian Strache.

Jetzt, 14 Jahre, nachdem Strache den Machtkampf mit Jörg Haider gewonnen hatte und an die Spitze der FPÖ vorgerückt war, steht die Partei erneut vor einem Scherbenhaufen. Ein heimlich gefilmtes Video vom Sommer 2017 katapultiert den Vizekanzler der Republik und Parteiobmann der FPÖ hochkant aus allen politischen Ämtern, weil es in Wort und Bild dokumentiert, dass Strache den Versuchungen der Macht allzeit zu erliegen bereit ist.

All die Beteuerungen, aus dem Versagen als Regierungspartei 2000 bis 2006 die richtigen Lektionen gelernt zu haben, wurden mit einem Schlag widerlegt. Strache zeichnet in dem Video ein Bild der FPÖ, die bereit ist, sich einen fetten Teil der Republik unter den Nagel zu reißen.

Welchen Weg schlägt Hofer ein?

Norbert Hofer ist der logische Nachrücker an die Spitze. Die Wahl um das Amt des Bundespräsidenten hat er denkbar knapp verloren, als Minister für Verkehr, Innovation und Technologie hat er keine Fehler gemacht und sich stattdessen für eine zweite Kandidatur um das höchste Amt im Staat 2022 fit gemacht. Nun muss er die FPÖ aus ihrer nächsten großen Krise führen und auf die kommenden Neuwahlen vorbereiten.

Von einer neuerlichen Regierungsbeteiligung kann sich die Partei auf absehbare Zeit verabschieden. Die FPÖ hat den Beweis erbracht, strukturell nicht regierungsfähig zu sein. Zumindest für die nächsten beiden Legislaturperioden wird keine andere Partei mehr das Wagnis eingehen, mit den Freiheitlichen auf Bundesebene eine Koalition einzugehen.

Das führt zur wichtigsten Frage für das Land wie für die Partei: Welchen Kurs wird die FPÖ künftig einschlagen: Bleibt sie ein Außenseiter am Rand des demokratischen Spektrums, der sich als radikale Alternative zum "System" darstellt und bewusste Grenzüberschreitungen wie die Nominierung rechtsextremer Maler für offizielle Positionen oder das Spiel mit rechtsstaatlichen Grundsätzen zur Strategie erhebt? Bleibt sie eine Partei, die Allianzen mit Russlands Staatspartei und notorischen europäischen Unruhestiftern offensiv sucht? Eine Partei, die in Fragen von Migration, Integration und Sicherheit Verunsicherung schürt, statt Probleme pragmatisch und lösungsorientiert anzugehen?

Die Alternative wäre eine Entwicklung der FPÖ hin zu einer konstruktiven Partei des kleinen Mannes, die dessen Ängste und Alltagssorgen politisch aufnimmt und ihnen Gehör verschafft, ohne jedoch sich selbst außerhalb des Systems zu stellen.

Das ewige Dilemma Österreichs

Die Zweite Republik hat es auch nach 74 Jahren nicht geschafft, die Wiedergänger des ehemals Dritten Lagers als konstruktive politische Kraft zu integrieren. Nicht, weil sie nicht wollte, sondern weil die FPÖ sich einer solchen Zähmung mit Zähnen und Klauen widersetzte.

Wahrscheinlich ist deshalb, dass die FPÖ auch unter Hofer ihren von Jörg Haider 1986 begonnenen Weg fortsetzt und weiter als Speerspitze all jener inszeniert, die sich als Verlierer und Ausgestoßene des Systems verstehen. So lange die etablierten Parteien der FPÖ dafür eine breite politische Bühne bieten, weil sie etliche Probleme, welche die FPÖ-Wähler bewegen, weder aufgreifen noch angehen, so lange muss sich die FPÖ um ihre politische Zukunft keine Sorgen machen. Und das ganz ohne Regierungsbeteiligung.

Damit bleibt das größte demokratiepolitische Defizit der Republik ungelöst: Ein Wechselspiel stabiler parlamentarischer Mehrheiten jenseits der ewigen großen Koalition.