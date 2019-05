Autor Thomas Seifert

Wien. Das Zentrum für Politische Schönheit, eine deutsche Guerilla-Polit-Prop-Gruppe, hatte beim Ibiza-Video offenbar die Hand im Spiel. Eine dieser Gruppe näherstehende Person hat bestätigt, dass die Künstler involviert waren. Derzeit erscheint die Hypothese, dass sie an das Material gelangt sind und dieses dann verbreitet – sprich an "Spiegel" und "Süddeutsche Zeitung" weitergegeben haben – für wahrscheinlicher, als dass sie die Videoüberwachung auch selbst organisiert haben. "Da ist eher ein herrenloser Koffer aufgesammelt worden", heißt es.

Allerdings: Die Gruppe hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie über das logistische und taktische Know-How verfügt, diese Aktion durchzuführen. Die Kosten dafür wären überschaubar: Honorare für die Schauspielerin, die die Oligarchennichte dargestellt hat, Mietgebühren für die Finca in Ibiza (ca. 700 Euro pro Nacht), Kosten für die Mietwagen, die vor die Tür der Villa gestellt wurden. All das läge durchaus im Budgetrahmen für die Projekte, die die Gruppe in der Vergangenheit verwirklicht hat.

Offizielle Äußerung erst nach Rücktritt Kickls

Nach einem Bericht von "Profil"-Online will sich die Künstlergruppe erst dann zu dem Video äußern, wenn es zu einem Rücktritt von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl gekommen ist. Auf eine "Wiener Zeitung"-Nachfrage mittels Twitter-Direktmitteilung läßt das Zentrum für politische Schönheit verlauten: "Wir äußern uns grundsätzlich – im Gegensatz zu den Vorsitzenden der deutschen Parteien – nicht zu den inneren Angelegenheiten anderer Länder!"

Der deutsche Journalist Daniel Laufer war der erste, der auf Twitter auf einen Zusammenhang zwischen dem Twitter-Account "Kurzschluss14" und der Veröffentlichung des Ibiza-Videos hingewiesen hat. Dieser Twitter-Account soll erst kurz kurz vor der Veröffentlichung des Videos eingerichtet worden sein. Erster Follower dieses Accounts: Das Zentrum für Politische Schönheit. Das ZPS hat dann auch Tweets von "Kurzschluss14" verbreitet.

Auch der Zusammenhang zu Jan Böhmermann ist so erklärlich: Böhmermann war in der Vergangenheit Unterstützer des Zentrums für politische Schönheit, er scheint aber bestenfalls Zuschauer gewesen zu sein.

Das Zentrum hat in der Vergangenheit mit spektakulären und provokanten Aktionen von sich reden gemacht: Ende 2017 hat die Künstlergruppe in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in einem Garten neben dem Wohnhaus des AfD-Politikers Björn Höcke eine Nachbildung des Berliner Holocaust-Mahnmals gebaut. 2015 haben die Künstler bei der Aktion "Die Toten kommen" die Leichen von bei der Flucht ums Leben gekommenen Flüchtlinge identifiziert und nach Rücksprache mit Hinterbliebenen nach Deutschland gebracht und dort beerdigt. Besonders spektakulär (und auch umstritten) war die Anlage von Gräbern direkt vor dem Amtssitz der deutschen Kanzlerin.