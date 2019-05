Autor Werner Reisinger

Wien. Noch sind keine Namen bekannt – dennoch traten am Dienstagnachmittag Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz vor die Presse, um das Ergebnis ihres ersten Gesprächs über eine Übergangsregierung zu präsentieren. Ergebnis: Fünf FPÖ-Minister und ein FPÖ-Staatssekretär werden ihre Posten verlassen, einzig Karin Kneissl, die auf einem FPÖ-Ticket im Außenministerium amtiert, will bleiben. Sie sagt, sie fühle sich als "unabhängige Expertin" verpflichtet, "gerade jetzt weiterhin zur Verfügung zu stehen".

"All diesen Ersuchen beabsichtige ich nachzukommen", sagte der Bundespräsident. "Der Bundespräsident hat mich beauftragt, die frei gewordenen Posten mit Experten zu füllen", sagte Kurz.

Offen bleibt dabei, ob FPÖ-Staatssekretär Fuchs nachbesetzt wird. Dies sieht die Verfassung nicht zwingend vor, der Posten kann auch vakant bleiben. Die fünf FPÖ-Minister sollen durch aktive oder ehemalige Spitzenbeamte ersetzt. Bundeskanzler Kurz sagte, er habe bereits einige Namen mit Van der Bellen besprochen, er möchte diese aber noch nicht öffentlich machen. Kurz wird die mindestens fünf Vorschläge aber "spätestens bis heute Abend unterbreiten", wie er gegenüber Journalisten in der Hofburg gesagt hat. Der Bundespräsident kündigte an, die Vorschläge persönlich zu prüfen.

Bundespräsident Van der Bellen und Bundeskanzler Kurz am Dienstag in der Präsidentschaftskanzlei. - © APA/GEORG HOCHMUTH

Auf die Frage, ob er sich bei den Vorschlägen auch mit der größten Oppositionspartei SPÖ abgestimmt habe, sagte Kurz, er werde noch mit der Partei sprechen, bat aber um Verständnis, dass er vielleicht nicht jedem Namen, der bereits öffentlich genannt wurde, entsprechen werde.

In der SPÖ will man dem Vernehmen nach bei der bereits bekannten Forderung bleiben, dass auch die ÖVP-Minister durch Experten bzw. hohe Beamte ersetzt werden sollen. Nach wie vor steht deshalb ein – möglicherweise erfolgreicher – Misstrauensantrag gegen Kanzler Kurz am kommenden Montag im Raum.

Sowohl Kurz als auch Van der bellen betonten die Notwendigkeit, in den kommenden Tagen und Wochen Stabilität herbeizuführen. Schließlich werde am kommenden Sonntag ein neues Europäisches Parlament gewählt. Der Bundespräsident sah im Gespräch mit Kurz einen "ersten Schritt aus der Vertrauenkrise" heraus getan: "Wir werden viel Konsens in den kommenden Wochen brauchen."

Wie erwartet wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch dem Ersuchen von Bundeskanzler Kurz, FPÖ-Innenminister Herbert Kickl zu entlassen, zustimmen.