Autor WZ Online

Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gab am Dienstag grünes Licht für eine Regierung mit Beamtenbeteiligung. Seine Vorgabe an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP): Es sollen "fachlich qualifizierte Persönlichkeiten aus der Verwaltung sein, die über hohe Integrität und Unabhängigkeit verfügen". Zuvor hatte das Staatsoberhaupt Kurz’ Wunsch entsprochen und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) entlassen, woraufhin auch die FPÖ-Minister den Hut nahmen, Außenministerin Karin Kneissl blieb.

Anstelle der FPÖ-Minister wollte der Kanzler noch am Abend geeignete Persönlichkeiten vorschlagen. Als sicher galt, dass der Ex-Sektionschef im Sozialministerium Walter Pöltner das Sozialressort führen wird. Im Verteidigungsministerium soll der zweithöchste Militär, Johann Luif (Leiter der Generalstabsdirektion), das Ruder übernehmen. Für das Innenressort wurde der Name des Ex-Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, Eckart Ratz, genannt. Die "Kronen Zeitung" nannte diesselben Namen. Das Infrastruktur-Ressort soll die Chefin der Flugsicherung "Austro Control", Valerie Hackl, übernehmen, schreibt die Zeitung.

Vonseiten der Regierung wurde am Dienstag nicht kommuniziert, die Sprecher von Kurz blieben unerreichbar. Ein offizielle Bestätigung für das Übergangskabinett blieb daher aus.

Die kolportierten Namen im Kurzporträt:

Innenministerium:

Der prominenteste der neuen "Expertenminister" ist dem Vernehmen nach Eckart Ratz. Der Vorarlberger war bis ins Vorjahr durchaus streitbarer Präsident des Obersten Gerichtshofs.

Der 65-Jährige kommt aus politischem Background, sein Vater Gerold Ratz (ÖVP) war in Vorarlberg Landesstatthalter, also stellvertretender Landeshauptmann. Er selbst studierte Jus und promovierte in Innsbruck. Später war Ratz Richter am Bezirks- und Landesgericht in Feldkirch, danach am Wiener Straflandesgericht, ehe er 1997 an den OGH wechselte. Dort schaffte es der zweifache Vater über einen Zwischenschritt als Vize 2012 zum Präsidenten des Höchstgerichts. Das Amt verließ er vor einem Jahr wegen Erreichen des Alterslimits.

Auch universitär engagierte sich Ratz als Lehrbeauftragter an der Uni Wien. Wissenschaftliche Prominenz erlangte er als einer der Herausgeber des "Wiener Kommentars" zum Strafgesetzbuch.