Autor WZ Online

Wien. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) wird nach dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache (FPÖ) die Agenden des Vizekanzlers in der umgebildeten Regierung übernehmen. Auf den Lebemann Strache folgt im Vizekanzleramt mit Löger das genaue Gegenteil. Der Finanzminister gilt als spröder Sachpolitiker. Die Finanzen hatte die Regierung unter ihm in Griff, die Steuerreform wird er fürs erste nicht umsetzen können.

Das Bundeskanzleramt hat am Mittwoch außerdem die Namen der für die Übergangsregierung vorgesehenen Minister bestätigt. Die neuen Minister werden Ex-OGH-Präsident Eckart Ratz, Ex-Sektionschef Walter Pöltner, Offizier Johann Luif und die Chefin der Flugsicherung "Austro Control", Valerie Hackl, die Agenden der bisher freiheitlich geführten Ministerien übernehmen. Die Agenden von Heinz-Christian Strache (FPÖ) gehen auf ÖVP-Familienministerin Juliane Bogner-Strauß über. Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs wird nicht nachbesetzt.

Löger und die neuen Ministern werden von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch um 13 Uhr in der Hofburg angelobt. Die Ministerkandidaten haben bereits am Mittwochvormittag Gespräche bei Van der Bellen absolviert. Aus der Präsidentschaftskanzlei hieß es, dass die Termine im Halbstundentakt angesetzt waren. Securitys schirmten sie mit großen Regenschirmen vor den wartenden Journalisten ab. Nach der Angelobung ist um 14 Uhr ein Ministerrat angesetzt.

Doch wer sind die neuen Minister? Der prominenteste der neuen "Expertenminister" ist Eckart Ratz. Der Vorarlberger war bis ins Vorjahr durchaus streitbarer Präsident des Obersten Gerichtshofs. Der 65-Jährige (geboren am 28. Juni 1953) kommt aus politischem Background, sein Vater Gerold Ratz (ÖVP) war in Vorarlberg Landesstatthalter, also stellvertretender Landeshauptmann. Er selbst studierte Jus und promovierte in Innsbruck. Später war Ratz Richter am Bezirks- und Landesgericht in Feldkirch, danach am Wiener Straflandesgericht, ehe er 1997 an den OGH wechselte. Dort schaffte es der zweifache Vater über einen Zwischenschritt als Vize 2012 zum Präsidenten des Höchstgerichts. Das Amt verließ er vor einem Jahr wegen Erreichen des Alterslimits. Auch universitär engagierte sich Ratz als Lehrbeauftragter an der Uni Wien. Wissenschaftliche Prominenz erlangte er als einer der Herausgeber des "Wiener Kommentars" zum Strafgesetzbuch.