Autor Martina Madner

Wien. Pünktlich um 12:55 trat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP)– wie im eigens für diesen Anlass verfassten Protokoll angekündigt, wieder einmal wie schon oft in den vergangenen Tagen über die Schwelle des Maria Theresien-Saals in der Hofburg. Anders ist aber: Kurz ist nicht alleine, er kommt in Begleitung der neuen Minister.

Während Kurz gleich wieder alleine durch die Tapetentür zum Bundespräsidenten für einen kurzen Austausch entschwand, warteten die Neuen in einer Reihe aufgestellt – ein bisschen wie zur Angelobung bestellt, aber noch nicht abgeholt.

Aber nicht lange: Nur fünf Minuten später traten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Kurz durch die Tapetentür. Der Bundespräsident erklärte, dass er den Bundeskanzler entsprechend der Bundesverfassung damit betraut habe, für die Phase des Übergangs bis zur Bildung einer neuen Regierung nach den Neuwahlen Expertinnen und Experten für die "Fortführung der Amtsgeschäfte" vorzuschlagen.

Vier Neue in Ministerverantwortung

Minister und Staatssekretäre der Regierung, mit Portfolio und Foto. - © APAweb/APA Grafik

Wie der "Wiener Zeitung" und anderen Medien auch bereits am Vortag zu entnehmen war, handelt es sich bei vier der sechs Anzugelobenden, die die Agenden der bisherigen FPÖ-Regierungsmitglieder übernehmen, tatsächlich um gänzlich neue Personen in Ministerpositionen: Der ehemalige Präsident des obersten Gerichtshofs Eckart Ratz wird statt Herbert Kickl Innenminister. Die Agenden von Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, wofür bislang Beate Hartinger-Klein zuständig war, gehen an den ehemaligen Sektionschef Walter Pöltner. Die bisherige Austro Control-Geschäftsführerin Valerie Hackl übernimmt Verkehr, Innovation und Infrastruktur von Norbert Hofer. Und die Landesverteidigung geht von Mario Kunasek an Offizier Johann Luif.

Alle vier neuen Minister bekommen einen ÖVP-nahen Kabinettschef zur Seite gestellt, damit ist die neue Übergangsregierung faktisch eigentlich eine ÖVP-Alleinregierung, freilich ohne parlamentarische Mehrheit.

Straches Agenden gehen an Löger und Bogner-Strauß

Als Altgediente und doch in zusätzlichen Funktionen neu sind auch Finanzminister Hartwig Löger sowie Juliane Bogner-Strauß bislang für Frauen, Familien und Jugend zuständig, beide von der ÖVP, bei der Angelobung mit dabei.