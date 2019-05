Autor WZ Online

Wien. Pünktlich um 12:55 trat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP)– wie im eigens für diesen Anlass verfassten Protokoll angekündigt, wieder einmal wie schon oft in den vergangenen Tagen über die Schwelle des Maria Theresien-Saals in der Hofburg. Anders ist aber: Kurz ist nicht alleine, er kommt in Begleitung der neuen Minister.

Während Kurz gleich wieder alleine durch die Tapetentür zum Bundespräsidenten für einen kurzen Austausch entschwand, warteten die Neuen in einer Reihe aufgestellt – ein bisschen wie zur Angelobung bestellt, aber noch nicht abgeholt.

Aber nicht lange: Nur fünf Minuten später traten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Kurz durch die Tapetentür. Der Bundespräsident erklärte, dass er den Bundeskanzler entsprechend der Bundesverfassung damit betraut habe, für die Phase des Übergangs bis zur Bildung einer neuen Regierung nach den Neuwahlen Expertinnen und Experten für die "Fortführung der Amtsgeschäfte" vorzuschlagen.

Vier Neue in Ministerverantwortung

Wie der "Wiener Zeitung" und anderen Medien auch bereits am Vortag zu entnehmen war, handelt es sich bei vier der sechs Anzugelobenden, die die Agenden der bisherigen FPÖ-Regierungsmitglieder übernehmen, tatsächlich um gänzlich neue Personen in Ministerpositionen: Der ehemalige Präsident des obersten Gerichtshofs Eckart Ratz wird statt Herbert Kickl Innenminister. Die Agenden von Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, wofür bislang Beate Hartinger-Klein zuständig war, gehen an den ehemaligen Sektionschef Walter Pöltner. Die bisherige Austro Control-Geschäftsführerin Valerie Hackl übernimmt Verkehr, Innovation und Infrastruktur von Norbert Hofer. Und die Landesverteidigung geht von Mario Kunasek an Offizier Johann Luif.

Was die vier Neuen ausmacht, ist in den Porträts der "Wiener Zeitung" nachzulesen.

Straches Agenden gehen an Löger und Bogner-Strauß

Als Altgediente und doch in zusätzlichen Funktionen neu sind auch Finanzminister Hartwig Löger sowie Juliane Bogner-Strauß bislang für Frauen, Familien und Jugend zuständig, beide von der ÖVP, bei der Angelobung mit dabei.

Löger übernimmt Heinz-Christian Straches Agenden als Vizekanzler. Bogner-Strauß die sachpolitischen Bereiche Beamte und Sport. Der wie auch die anderen FPÖ-Regierungsmitglieder ebenfalls zurückgetretene Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs wird nicht nachbesetzt. Und Karin Kneissl, die als Parteifreie, aber auf FPÖ-Ticket Außenministerin ist, bleibt das bekanntlich auf eigenen Wunsch hin weiterhin. Sie musste folglich nicht neu angelobt werden.

Parlamentarismus, Klimakrise und Europa als Anliegen

Bevor er die alten entließ – Innenminister Kickl – beziehungsweise enthob und die neuen Minister angelobte, erlaubte sich Bundespräsident Van der Bellen aber "drei wesentliche Gedanken" an die "Damen und Herren, die sie jetzt neue Aufgaben übernehmen" mitzugeben. Schließlich tragen diese seiner Ansicht nach "eine wesentliche Mitverantwortung dafür, dass unsere Heimat eine positive Entwicklung nimmt".

Das erste Anliegen des Präsidenten ist der Parlamentarismus, also das Suchen von Mehrheiten und dem Schutz von Minderheiten: "Die gelebte Demokratie ist nicht das Durchsetzen von eigenen Interessen. Es ist ein Handwerk, das Respekt vor anderen erfordert", sagte Van der Bellen.

Wesentliche Herausforderungen seien darüber hinaus auch die Klimakrise sowie die Chancen und Risiken der Digitalisierung: Davon könnten tausende Jobs betroffen sein, von den Ministern würden deshalb Lösungen in den Punkten erwartet.

Den dritten Punkt strich der Bundespräsident besonders hervor: und zwar das Arbeiten an Europa. Die neuen Minister sollen dazu beitragen, "dass Österreich eine konstruktive Rolle dabei hat". Es seien Personalentscheidungen auf europäischer Ebene zu treffen, Herausforderungen wie jene des Brexits zu meistern und der Finanzrahmen der Union zu verhandeln. Außerdem gehe es darum, internationale Wirtschaftsbeziehungen zu pflegen: "Für all das brauchen wir eine handlungsfähige Regierung", sagte Van der Bellen.

Enthebung der Alten und Ernennung der Neuen

Danach ging es Schlag auf Schlag: Erst entließ der Bundespräsident Innenminister Herbert Kickl auf den Vorschlag des Bundeskanzlers hin, dann enthob er das restliche Regierungsteam der FPÖ bis auf Kneissl "auf deren eigenen Wunsch hin aus ihren Ämtern" – und bedankte sich bei den Ausscheidenden für ihre Arbeit.

Dann erfolgte das Gelöbnis, konkret: "Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde", las der Bundespräsident den Herren Löger, Ratz, Pöltner und Luif sowie den beiden Damen Hackl und Bogner-Strauß vor.

Nach einem "Ich gelobe" von allen, Handschlag und Glückwünschen, Unterschriften vom Kanzler, vom Bundespräsidenten und schließlich den neuen Ministern und Ministerinnen gingen alle noch in den Jagdsaal in der Hofburg. Viel Zeit zum Feiern blieb den Neuen im Amt allerdings nicht, schließlich stand mit dem Ministerrat noch am selben Nachmittag bereits ihre erste offizielle Aufgabe am Programm.