Autor Simone Brunner

Wien. Auch in Russland hat die Ibizia-Affäre Schlagzeilen gemacht. Doch in den staatlichen Medien wird der Fall, ähnlich wie von der FPÖ, bagatellisiert. Der kremlloyale Politologe Andrej Kulikow spricht mit der "Wiener Zeitung" über die Reaktionen in Russland und wie sich der Skandal auf die Beziehungen zwischen dem Kreml, der FPÖ und europäischen Rechtsparteien auswirken könnte.

"Wiener Zeitung":Das sogenannte ‚Ibiza-Video‘ hat in Österreich ein politisches Erdbeben ausgelöst, aber auch in den russischen Medien ist der Skandal ein großes Thema. Wie wird in Russland das Ende der politischen Karriere von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus gesehen?

Andrej Kulikow: Dieser Skandal nimmt einen beträchtlichten Teil in den russischen Medien ein, aber dennoch weniger, als wenn es wirklich einen direkten Russland-Bezug geben würde. Aber es kann natürlich kein positives Echo hervorrufen, wenn die guten Beziehungen zwischen Russland und Österreich für eine derartige Provokation herhalten müssen. Die einen sehen diese Geschichte als einen Beweis, dass verschiedene Kräfte - vor allem außerhalb Österreichs - einen Konflikt zwischen den beiden Ländern heraufbeschwören wollen. Andere, liberale Politiker, wiederholen im Prinzip das, was in der österreichischen und deutschen Presse gesagt wird über die Rechtsextremen und ihre Politik. Obwohl es einen klaren Unterschied gibt: in Russland hat niemand dazu aufgerufen, die Koalition aufzulösen und Neuwahlen auszurufen.

Andrej Kulikow 1983 geboren, ist Politologe. Doktoratsstudium am Europa-Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften. Chefredakteur von "Europe Insight", einer Informationsseite eines gleichnamigen privaten Forschungsinstituts. Die Seite berichtet über die Beziehungen zwischen den Ländern des post-sowjetischen Raums und Europa. Kulikow gilt als loyal gegenüber dem Kreml. - © privat

Es gibt viele Spekulationen, wer hinter diesem Video stecken könnte. Zuletzt haben sich Hinweise zu einem Wiener Anwalt und einem Münchner Detektiv verdichtet, aber es gibt noch keine klaren Antworten. Welche Varianten wurden in Russland diskutiert?

Sie unterscheiden sich nicht wirklich von jenen, die in Österreich oder Deutschland verbreitet werden. Aber natürlich gibt es in Russland auch Kommentatoren mit, sagen wir, ungewöhnlichen Vermutungen. Zum Beispiel gibt es auch die Theorie, dass hinter dem Skandal die USA stehen könnte.

Es gibt auch eine offizielle Stellungnahme des Putin-Sprechers, dass der Kreml und Russland nichts mit der Sache zu tun haben. Erregt der Fall in Russland so viel Aufmerksamkeit, dass der Kreml offiziell darauf reagieren muss?

Diese Sache ist nun einmal unangenehm für den Kreml, weil im Namen Russlands gearbeitet wurde, um die FPÖ-Politiker zu provozieren. Das kommt ja auch nicht alle Tage vor. Da müssen die offiziellen Stellen natürlich reagieren.

"Das ist ein ganz gewöhnliches Gespräch, wie das nun mal in einem Wahlkampf vorkommt", heißt es in der berühmt-berüchtigten russischen Sonntagabendshow "Westi Nedeli" von Dmitrij Kisseljow über das Ibizia-Video. Aber die Praktiken und die Vorschläge, die in dem Video gezeigt werden, sind problematisch - was etwa die Finanzierung über Vereine betrifft. Stört das denn niemanden in Russland?