Autor ett

Wien. (ett) In der Zeit des Übergangskabinetts bis zur Bildung der künftigen Bundesregierung nach der Neuwahl gehe es darum, die Amtsgeschäfte ordentlich fortzuführen. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz den neuen Ministern als Arbeitsauftrag mit auf den Weg gegeben.

Der neue Innenminister Eckart Ratz muss sich dabei mit zwei besonders heiklen "Altlasten" seines Vorgängers Herbert Kickl (FPÖ) herumschlagen. Das betrifft die Ernennung des Kickl-Vertrauten Peter Goldgruber zum Generaldirektor für öffentliche Sicherheit und die kurzfristig erlassene Verordnung, wonach Asylwerber nunmehr maximal 1,50 Euro pro Stunde für gemeinnützige Tätigkeiten für Gemeinden und Hilfseinrichtungen erhalten.

Die Personalentscheidung Kickls für Goldgruber ist erst am Montag dieser Woche in Kraft gesetzt worden. Der bisherige Generalsekretär im Innenministerium ist damit vorläufig im Amt, auch wenn Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach dem Bruch der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung die Unterschrift unter die Ernennung verweigert hat. Er ist damit als Generaldirektor für öffentliche Sicherheit tätig. Goldgruber sei vorläufig bestellt, aber nicht ernannt, wurde der "Wiener Zeitung" im Innenministerium zu dieser umstrittenen Personalfrage erklärt. In der Präsidentschaftskanzlei war die Verweigerung der Unterschrift damit begründet worden, das Staatsoberhaupt folge damit der langjährigen Praxis, dass in Übergangszeiten keine Ernennungen in staatspolitische Posten vorgenommen würden.

Goldgruber hatte in der Vergangenheit vor allem wegen seiner höchst umstrittenen Rolle in der Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), speziell die im Winter 2018 erfolgte Razzia, für Aufsehen gesorgt. Er stand unter massiver Kritik der Opposition. Bundeskanzler Kurz hat die Bestellung durch Kickl zu Wochenbeginn scharf kritisiert. Kickl hatte behauptet, er habe den Regierungschef zuvor beim Ministerrat informiert.

Der neue Innenminister Ratz, früher Präsident des Obersten Gerichtshofs, ist noch am Mittwochnachmittag nach seiner Angelobung und dem ersten Ministerrat in seinem neuen Ressort in die Amtsgeschäfte eingeführt worden. Donnerstag und Freitag dieser Woche wird Ratz vor allem Gespräche mit den Führungskräften des Innenministeriums führen. Inhaltlich wollte man im Ressort daher vorläufig keine Aussagen treffen. Das gilt auch für die ebenfalls umstrittene Verordnung über 1,50 Euro Stundenentgelt für Asylwerber, die erst seit wenigen Tagen gilt und vom Innenminister auch zurückgenommen werden könnte. Dazu werde man sich erst "später" äußern, hieß es am Donnerstagnachmittag im Innenministerium.

Das weitere Vorgehen bei dieser Verordnung wird mit besonderem Interesse erwartet. Ratz kommt aus Vorarlberg. Aus diesem Bundesland kam von Landeshauptmann Markus Wallner aus den Reihen der ÖVP-Politiker deutliche Kritik an der 1,50-Euro-Verordnung.