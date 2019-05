© M. Hirsch

Wien. (pech) Die Ibiza-Affäre hat dem Schlussspurt zur EU-Wahl in Österreich ihren Stempel aufgedrückt, allerdings in einer durchaus überraschenden Form: Während die ÖVP mit knapp 35 Prozent das historisch beste EU-Ergebnis erreichte, setzte es für die SPÖ als größte Oppositionspartei nicht nur keine Zugewinne, sondern mit 23,4 Prozent sogar einen leichten Verlust. Der FPÖ dagegen gelang es mit 17,2 Prozent, einen Absturz nur eine Woche nach der demaskierenden Veröffentlichung des Ibiza-Videos zu verhindern; eine Wiederauferstehung als politische Kraft gelang den Grünen mit einem zweistelligen Ergebnis von 14 Prozent, während die Neos mit 8,7 Prozent - und ihrem bisher bestebn Wahlergebnis - erneut ins EU-Parlament einziehen.

Offen ist, was dieses Wahlergebnis für die Sondersitzung des Nationalrats am heutigen Montag bedeutet, bei der es um den Verbleib von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Amt geht. Die Liste Jetzt wird einen Misstrauensantrag gegen den Bundeskanzler einbringen, im Vorfeld tendierten sowohl SPÖ wie auch der ehemalige Koalitionspartner FPÖ mit einer Zustimmung. Am Sonntagabend erklärte nun die SPÖ, sie werde einen eigenen Antrag einbringen, mit dem der gesamten Regierung das Misstrauen ausgesprochen werden soll.

Mit einer Mehrheit für einen Misstrauensantrag gegen Kurz oder gegen die Regierung würde die Zweite Republik verfassungsrechtliches Neuland betreten. In diesem Fall müsste Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen neuen Kanzler ernennen; das Staatsoberhaupt hatte sich im Vorfeld dafür ausgesprochen, dass die mit unabhängigen Experten anstelle der FPÖ-Minister ausgestattete Regierung bis zu den vorgezogenen Wahlen im Herbst im Amt bleiben soll.

Die SPÖ steckt nun in einem strategischen Dilemma: Belässt sie Kurz im Amt, drohen Proteste linker Aktivisten in der Partei; kommt es zu einer Enthebung der Regierung, können ihr Gegner mangelnde staatspolitische Verantwortung vorwerfen. Wie sich die Parteien entscheiden, wird sich erst am Montagnachmittag zeigen.