Rund 420 Millionen Bürger in 28 Staaten waren aufgerufen, ein neues EU-Parlament zu wählen. Und sie haben höchst unterschiedlich entschieden: In Frankreich und Großbritannien haben sie Rechtspopulisten zum Wahlsieg verholfen, in manchen Ländern, allen voran die Niederlande, gab es den umgekehrten Trend.

Die ÖVP hat dem europäischen Trend getrotzt und bei der EU-Wahl einen rauschenden Erfolg für die Konservativen eingefahren. Die 34,5 Prozent bedeuteten das beste Ergebnis einer österreichischen Partei bei einem europäischen Urnengang. Neben der Volkspartei, die rund sieben Prozentpunkte zulegte, sind die Grünen die großen Gewinner der EU-Wahl. Nur eineinhalb Jahre, nachdem sie aus dem Nationalrat flogen, kehrten sie wie Phönix aus der Asche zurück und holten 13,5 Prozent.

