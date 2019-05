Wien. Sebastian Kurz kam zu spät. Es waren wohl auch viele Hände zu schütteln auf dem Weg in den Sitzungssaal des Nationalrats. Tags zuvor hatte der Wahltag der ÖVP starke 34,9 Prozent eingebracht. Es gab also gute Gründe, dem Bundeskanzler zur gratulieren. Zwei Wahlen hat die ÖVP unter Kurz geschlagen, zweimal holte Türkis eine satte Mehrheit, noch nie war der Vorsprung auf die SPÖ bei einer bundesweiten Wahl so groß wie diesmal.

Rund drei Stunden später verlor Sebastian Kurz seine dritte große Wahl, jene um das Vertrauen des Nationalrats. Zum ersten Mal in der Zweiten Republik versagte das Parlament einem Bundeskanzler das Vertrauen. Auch bei Ministern war es nie zu einem erfolgreichen Antrag gekommen, 185 Mal hatte es die Opposition probiert, sieben Mal auch in dieser Legislaturperiode, aber erfolgreich waren diese Anträge bisher nie. Der 27. Mai 2019 bot ein Novum: Bei der Abstimmung über den Antrag der SPÖ auf Entlassung der gesamten Regierung standen alle Abgeordneten der SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt auf: Sebastian Kurz war als Kanzler abgewählt.

© APAweb

Auch wenn sich in den vergangenen Tagen der Fokus der Öffentlichkeit auf die SPÖ konzentriert hat, ist die eigentliche Besonderheit das Verhalten der FPÖ. Dass Oppositionsparteien der Regierung oder einigen ihrer Mitglieder misstraut, ist nicht so ungewöhnlich. Doch noch nie hat eine Regierungspartei nach dem vorzeitigen Ende einer Koalition einem Misstrauensantrag gegen Minister und/oder den Kanzler zugestimmt.

Einmal war es knapp, im Jahr 2008, als die ÖVP nach Aufkündigung der Zusammenarbeit mit der SPÖ ("Es reicht") überlegte, bei einem Misstrauensvotum der Grünen gegen den damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos mitzugehen. Ein heftiger Streit der Ex-Koalitionspartner war die Folge, die Volkspartei entschied sich am Ende doch dagegen. Dass sie dabei vom staatspolitischen Ethos übermannt wurde, ist zwar möglich, wahrscheinlich ist es nicht. Schon zuvor hatte es ein "Stillschweigeabkommen" zwischen Rot und Schwarz gegeben. "Sich gegenseitig mit Misstrauensanträgen ins Chaos zu stürzen, halte ich nicht für ein sinnvolles Programm", sagte damals Werner Faymann, der kurz davor Alfred Gusenbauer an der SPÖ-Spitze abgelöst hatte.

Kurz: "Ich verstehe Rachegelüste"

Es ist eben ein bedeutender Vorteil in einer Wahlauseinandersetzung, über Ministerämter zu verfügen und auf die Ressourcen in den Ministerien zurückgreifen zu können. Während sich Oppositionsparteien auch meist schwertun, mehr als nur ein, zwei Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit zu präsentieren, haben Ministerinnen und Minister einen weitaus besseren Zugang zu dieser (medialen) Öffentlichkeit. Es ist wohl dieser Grund gewesen, weshalb sich ÖVP und SPÖ 2008 gegenseitig schonten.