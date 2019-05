Autor Karl Ettinger

Wien. In der Präsidentschaftskanzlei in der Wiener Hofburg war spätestens am Montagvormittag klar, dass in der Geschichte der Republik nach 1945 eine weitere Premiere bevorsteht. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, seinerseits selbst das erste Staatsoberhaupt, das nicht mit Unterstützung von SPÖ oder ÖVP in die Hofburg eingezogen ist, war erstmals mit dem Sturz einer Bundesregierung durch ein Misstrauensvotum im Nationalrat konfrontiert. Sicher war von vorneherein, dass in Österreich damit kein politisches Vakuum entsteht.

Es schlägt damit die Stunde des Bundespräsidenten im Machtgefüge des Staates. Aber es ist auch genau jene Situation, vor der Alexander Van der Bellen die Parteien noch in der Vorwoche – vor der vorgezogenen Nationalratswahl im September nach dem Bruch der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung – eindringlich gewarnt hat.

Für einen derartigen Fall ist jedoch in der Verfassung vorgesorgt. Im Artikel 74 der Bundesverfassung ist festgelegt: "Versagt der Nationalrat der Bundesregierung oder einzelnen ihrer Mitglieder durch ausdrückliche Entschließung das Vertrauen, so ist die Bundesregierung oder der betreffende Bundesministers des Amtes zu entheben."

Allerdings bleiben die Regierungsämter damit nicht unbesetzt. Denn nach einer Abberufung sind Regierungsämter neu zu besetzen. Es ist aber nicht exakt festgelegt, in welchem genauen Zeitraum der Bundespräsident die Neubesetzung vornehmen muss. "Erfahrungswerte" gibt es dafür nicht, nachdem es sich bei der jetzigen Situation um eine Premiere in der Republik und für das Staatsoberhaupt handelt.

Bundespräsident theoretisch mit zwei Möglichkeiten

Grundsätzlich hat ein Bundespräsident dafür zwei Möglichkeiten. Das Staatsoberhaupt kann nach einem Misstrauensvotum jene Bundesregierung, die kein Vertrauen und keine Mehrheit im Parlament mehr hat, entweder für kurze Zeit mit der Fortführung der Geschäfte beauftragen, bis eine neue Übergangsregierung eingesetzt ist. Oder er kann sofort diese neue Übergangsregierung einsetzen. Allerdings galt die zweite Variante im Laufe des Montags als eher theoretische Variante, weil nicht erwartet wurde, dass Van der Bellen sofort eine neue Bundesregierung einsetzen wird.

Der Grund dafür ist, dass die Ernennung einer neuen Bundesregierung nur über Vorschlag des neuen Bundeskanzlers möglich ist. Bundespräsident Van der Bellen hätte demnach nicht nur bereits hinter den Kulissen einen neuen Regierungschef für den Fall einer Mehrheit für den Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und sein Kabinett im Nationalrat finden müssen. Sondern er hätte mit diesem neuen Regierungschef auch gleich neue Minister absprechen müssen.