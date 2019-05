Autor WZ Online

Wien. Nach dem erfolgreichen Misstrauensvotum im Nationalrat und dem damit besiegelten Ende der Regierung von Bundeskanzler Kurz hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen Montagabend die weiteren Schritte skizziert.

Er wird Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr die Bundesregierung des Amtes entheben und gleichzeitig werde er die bisherige Regierung mit der Fortführung der Amtsgeschäfte betrauen. Dies sei kein "alltäglicher, aber im Grunde genommen ein ganz normaler demokratischer Vorgang", so der Bundespräsident am Montagabend in der Präsidentschaftskanzlei.

"Ich werde Vizekanzler Hartwig Löger mit der Fortführung der Leitung des Bundeskanzleramtes betrauen", sagte Van der Bellen. Löger wird nur solange die Geschäfte führen, bis ein neuer Kanzler gefunden ist, der dann die Regierung bis zur Neuwahl im Herbst führt. Van der Bellen sagte, die Übergangsregierung soll noch diese Woche stehen.

Löger fährt am Dienstag nach Brüssel

Mit dem Zeitplan ist auch eine Teilnahme Lögers am informellen Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel am Dienstagabend möglich. Aus Regierungskreisen hieß es, dass Löger Österreich am Dienstag beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel vertreten wird.

Die Klubobleute hatten zuvor am Abend nach ihren Unterredungen mit dem Bundespräsidenten von guten Gesprächen berichtet, sich aber weitgehend bedeckt gehalten. Lediglich, dass Van der Bellen ihnen schon Namen für die kommende Übergangsregierung genannt hat, wurde verkündet, ansonsten aber auf den Präsidenten verwiesen. (apa, red)