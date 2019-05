Autor WZ Online

Wien/Zürich/München. Das erfolgreiche Misstrauensvotum im Nationalrat und der Sturz der österreichischen Regierung waren am Dienstag Inhalt zahlreicher internationaler Pressekommentare:

"Frankfurter Allgemeine Zeitung":

"Die Kanzlerschaft des Sebastian Kurz ist Geschichte, jedenfalls vorerst. Im September, wenn die vorgezogene Nationalratswahl abgehalten wird, wird er wieder antreten und hoffen, mit einem solchen Vorsprung wieder an die Nummer eins gewählt zu werden, dass an ihm kein Weg vorbeiführt. Der Sonntag scheint ihm Grund zu dieser Hoffnung zu geben. Aber der Montag hat Kurz geschwächt, mehr als die ÖVP-Leute sich das möglicherweise selbst eingestehen mochten. Ihm fehlen der Kanzlerbonus und die internationale Bühne, auch die Ressourcen, die, bei allem Trennungsgebot, die Regierungsämter den Wahlkämpfern zur Verfügung stellen. Das ist der Grund, warum SPÖ und FPÖ sich zur Abwahl von Kurz zusammengetan haben (...)

Kurz, dessen Fans ihn wieder als Kanzler wollen, wird es bei der Mobilisierung leichter haben. Er mag auf diesen Effekt gesetzt haben. Für ihn stellt sich aber nach dem Wahlkampf die Frage: Und jetzt? Mit wem hat er es sich noch nicht verscherzt? Wie lässt sich noch einmal eine Mehrheit bilden, um Projekte zu verfolgen, die über das gegenseitige Verhindern im großkoalitionären Kleinklein hinausgehen? Österreich steht eine Phase ohne politisch geführte Regierung bevor. Das Land wird es überstehen, da hat der Bundespräsident bestimmt recht. Aber Gestaltungskraft kann ein Expertenkabinett nicht aufbringen; nicht im Inneren, wo manche vielversprechende Reform versandet, und auch nicht nach außen. Vor allem bei den anstehenden Entscheidungen in der EU ist das ein Nachteil."

"Süddeutsche Zeitung" (München):

"Skandale entfalten in der Politik oft eine reinigende Wirkung. Es gibt Rücktritte und Aufklärung, Neuanfänge und Besserungsversprechen. Auch in Österreich waren Schock und Scham gebührend groß unmittelbar nach Veröffentlichung des kompromittierenden Ibiza-Videos: Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache trat umgehend zurück, Neuwahlen wurden angekündigt. Doch die Kräfte der Selbstreinigung sind sehr schnell auf allen Seiten überlagert worden von einem verantwortungslosen Drang zur Selbstdarstellung. Das Ergebnis ist ein Scherbenhaufen. Die Politikverdrossenheit in Österreich dürfte wachsen.