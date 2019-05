Autor WZ Online

Wien. Unverhofft kommt oft, in dem Fall vielleicht sogar ungewollt. Hartwig Löger (ÖVP) wird am Dienstag zum Regierungschef, nachdem der Nationalrat dank der Kooperation von Rot und Blau die gesamte Regierung mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an der Spitze per Misstrauensantrag aus dem Amt geschickt hatte.

Davon war freilich auch Löger betroffen, immerhin diente er seit 1,5 Jahren als Finanzminister und seit wenigen Tagen auch als Vizekanzler. Da Van der Bellen aber noch keinen Kanzler zur Hand hat, der das Land bis zur Neuwahl im September führen soll, beauftragte er eben Löger, interimistisch weiter zu machen und beispielsweise am Dienstag beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zu erscheinen, nachdem Kurz dem Vernehmen nach keine Lust mehr hatte.

Diese Möglichkeit sieht das österreichische Bundes-Verfassungsgesetz vor: Demnach kann der Bundespräsident "bis zur Bildung der neuen Bundesregierung Mitglieder der

scheidenden Bundesregierung mit der Fortführung der Verwaltung" beauftragen und "einen von ihnen mit dem Vorsitz in der einstweiligen Bundesregierung" betrauen.

Hartwig Löger wird vermutlich der Kanzler mit der kürzesten Amtszeit. - © APAweb, Reuters,

Offizielle Amtsenthebung

Dienstagvormittag wird Van der Bellen die Bundesregierung offiziell und gemäß dem Bundes-Verfassungsgesetz aus dem Amt entheben. Unmittelbar danach wird er die Minister um die Fortführung der Geschäfte bitten und Löger mit den Kanzler-Agenden betrauen.

Danach muss das Staatsoberhaupt einen geeigneten Regierungschef finden, der die Geschicke bis zur Neuwahl im September leitet. Die Ernennung einer neuen Regierung - also der jeweiligen Minister - ist nur über Vorschlag des neuen Bundeskanzlers möglich. Das Kabinett kann aus Spitzenbeamten und Experten bestehen. Der Bundespräsident spricht sich dabei auch mit den Chefs aller Parteien ab.

Jene Persönlichkeit, die dann als Regierungschef das Land bis zur Wahl führen wird, möchte das Staatsoberhaupt wenn möglich noch diese Woche finden. Namen nannte Van der Bellen nicht, die Rede war zuletzt etwa vom ehemaligen VfGH-Präsidenten Gerhart Holzinger. Auch die Namen von Ex-Bundespräsident Heinz Fischer und dem ehemaligen EU-Kommissar Franz Fischler tauchten auf.

Die Amtsenthebung wird ab 11:30 Uhr live übertragen.