Autor Simon Rosner

Wien. Vor wenigen Tagen wandte sich der Bundespräsident an die Menschen in Österreich. "Wir betreten in diesen Tagen Neuland", sagte Alexander Van der Bellen, doch "gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich die Eleganz, ja die Schönheit unserer österreichischen Bundesverfassung." Das Bundes-Verfassungsgesetz stammt aus dem Jahr 1920 und wurde 1929 grundlegend verändert. Als "Vater" der Verfassung gilt der Rechtsphilosoph Hans Kelsen. Über die Verfassung und ihren Architekten sprach die "Wiener Zeitung" mit dem ehemaligen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, Ludwig Adamovich.

"Wiener Zeitung": Worin besteht die "Eleganz und Schönheit" der Verfassung?

Ludwig Adamovich war Universitätsprofessor für öffentliches Recht, von 1984 bis 2002 Präsident des Verfassungsgerichtshofes, dem bereits sein Vater vorgestanden war. Danach beriet der mittlerweile 86-jährige Jurist Bundespräsident Heinz Fischer in verfassungsrechtlichen Fragen - wie auch den amtierenden Bundespräsidenten.

Ludwig Adamovich: Kein überflüssiges Wort, sie ist nicht wie in Stein gehauen, kommt ohne jedes Pathos aus und enthält die Normen, die man braucht, aber nichts darüber hinaus.

Ist das ungewöhnlich für eine Verfassung?

Verfassungen haben sich historisch entwickelt. Die Kelsen-Verfassung ist in eine Zeit hineingeplatzt, in der auch die Kunst in dieselbe Richtung tendiert hat. Man muss das schon kulturell als Einheit sehen.

Kelsen hat sich intensiv mit Philosophie beschäftigt. Ist diese Auseinandersetzung auch in den Text der Verfassung eingegangen?

Nicht unmittelbar, aber durch diese Kürze und Präzision ist sie insofern eingegangen, als man sich eben gehütet hat, zu viele Worte zu verwenden, wo es auch weniger sein konnten.

Es scheint in der Verfassung für alle politischen Eventualitäten vorgesorgt, samt einem klaren Ablauf. Heute scheint das logisch, aber war es das damals auch?

Man hat da und dort schon Ergänzungen vorgenommen, das ist auch verständlich. Das Gegenstück dazu ist die Verfassung der USA, bei der kaum der Text geändert wird, aber man auf dem Weg der Judikatur danach trachtet, sich durchzuschwindeln. Das ist aber nicht unser Weg.

Bei Gesetzen ist die Judikatur von großer Bedeutung. Sie ändert sich fortlaufend, ist gewissermaßen eine "Tochter der Zeit". Es gibt eine Reihe von Gesetzen, die seit Jahrzehnten fast unverändert sind, aber heute anders ausgelegt werden. Wie ist das mit dem Bundesverfassungsgesetz und seinen Hauptbestimmungen?

Die Verfassung ist instrumentaler dort, wo sich im Zivilrecht die Wertvorstellungen schon stark geändert haben. Und da hängt das Recht manchmal den gesellschaftlichen Entwicklungen nach. Daher muss man über kurz oder lang nachbessern. Man hat natürlich am Verfassungstext verschiedene Verbesserungen vorgenommen, aber das sind eher technische Änderungen. Ein großer Komplex betrifft aber die Grundrechte, die früher eine geringere Rolle gespielt haben. Man tut sich hier ein bisschen schwer und behilft sich weitgehend mit internationalem Recht, das gleichzeitig auch nationales Recht ist.