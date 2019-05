Wien. Gibt es nicht noch eine

große Vorzugsstimmen-Überraschung, sind 13 der 18 bei der EU-Wahl gekürten österreichischen Abgeordneten neu im Europaparlament. Das Innenministerium gibt die Vorzugsstimmen erst heute, Mittwoch, bekannt.

Ganz fest steht die neue Riege ohnehin noch nicht: Denn der über "Ibizagate" gestolperte Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat noch nicht mitgeteilt, ob er das ihm über die Vorzugsstimmen überraschend zugefallene Mandat annehmen wird. Strache hatte am letzten FPÖ-Listenplatz kandidiert, aber über Vorzugsstimmen ein Direktmandat erreicht. Wie man hört, soll Strache damit liebäugeln, nach Brüssel zu gehen, hat er doch ansonsten kein anderes Amt. Die Partei will das eher nicht. Jedenfalls müsste er sich bis zur Konstituierung des EU-Parlaments am 2. Juli streichen lassen, ansonsten wäre er automatisch Abgeordneter.

Karas als Delegationsleiter?

Der Erfahrenste im EU-Parlament ist der bisherige ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas. Ob er das bleibt, ist nach dem Vorzugsstimmenergebnis offen, denn da hat laut bisher vorliegenden Zahlen Listenzweite Karoline Edtstadler die Nase vorne. Ganz kampflos will Karas die Leitung an Edtstadler aber nicht übergeben. "Selbstverständlich stelle ich mich der Wahl zum Delegationsleiter", sagte er auf APA-Anfrage. Das seien "persönliche Vorzugsstimmen für Stil, Programm und Person".

Der künftig jüngste österreichische Europaparlamentarier kommt über das Vorzugsstimmenmodell der ÖVP nach Straßburg: Der niederösterreichische Bauernbündler Alexander Bernhuber (11. auf der Liste) ist erst 27 Jahre alt. Ebenfalls ihren vielen Vorzugsstimmen verdankt die Tiroler Wirtschaftsbündlerin Barbara Thaler, dass sie vom 8. Listenplatz den Sprung nach Straßburg schafft. Mit vier Frauen hat die ÖVP die höchste Frauenquote (57 Prozent).

In der SPÖ, die ja die Plätze nach der Listenreihung vergibt, verpasste Julia Herr den Einzug. Nach dem Brexit erhält Österreich ein 19. Mandat, das den Grünen zufällt. Damit werden die Grünen drei Mandate halten und Monika Vana hat die Chancen auf eine zweite Periode im Europaparlament. Das eine Neos-Mandat gehört Spitzenkandidatin Claudia Gamon.