Wien. 15 Männer zogen seit der Gründung der Zweiten Republik ins Kanzleramt, der letzte, Hartwig Löger, nur für wenige Tage. Demnächst führt interimistisch die erste Frau die Regierungsgeschäfte vom Ballhausplatz aus: Die Wahl von Bundespräsident Alexander Van der Bellen fiel auf Brigitte Bierlein, die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs.

SPÖ und FPÖ gaben grünes Licht. Bierleins erste Aufgabe ist die Bildung einer Übergangsregierung bis zur vorgezogenen Nationalratswahl im September. Das gab der Bundespräsident am Sonntagnachmittag bekannt.

Brigitte Bierlein, geboren am 25. Juni 1949 in Wien, ist Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs der Republik Österreich. Zuvor war Bierlein von 1990 bis 2003 Generalanwältin bei der Generalprokuratur beim Obersten Gerichtshof und von 2003 bis 2018 Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Nun ist sie Österreichs erste Bundeskanzlerin.

Bierlein bedankte sich und präsentierte erste Namen für das Übergangskabinett: Der Universitätsprofessor Clemens Jabloner wird Vizekanzler und Justizministers. Das Außen- und Europaministerium übernimmt der Botschafter Alexander Schallenberg, Leiter der Europa-Sektion im Bundeskanzleramt.

Der Bundespräsident sprach die Erwartung aus, dass die Kanzerlin das österreichische Ansehen in der Welt durch "kompetente und konstruktive Arbeit wiederherstellt - wer wäre dafür besser geeignet als die Hüterin der österreichischen Bundesverfassung." Bierlein wird "in einigen Tagen ernannt werden" und bis dahin ihr Übergangskabinett formieren. Die Übergangsregierung wird bis zur Ernennung einer neuen Bundesregierung im Herbst im Amt sein.

Eine gute Verwaltung, eine "oft unterschätzte Aufgabe", wird laut Van der Bellen das Kerngeschäft der Regierung sein. Sie wird auf Beamten und Experten zusammengesetzt werden. Der Bundespräsident sprach auch die Erwartung aus, dass die Parlamentsparteien dem Übergangskabinett Vertrauen entgegen bringen - er sprach wörtlich von einem "Vertrauenskabinett".

Fachliche Expertise, politische Sensibilität

Bierlein bedankte sich für den Vertrauensvorschuss. Sie habe sich nach einigen Stunden Bedenkzeit entschieden, die Aufgabe anzunehmen. Die Kanzlerin in spe kündigte an, Gespräche mit Persönlichkeiten aus der öffentlichen Verwaltung führen. Es gehe um fachliche Expertise und politische Sensibilität, "im Sinne der Menschen dieses Landes". Sie will nicht nur den Dialog mit Parteien und Institutionen führen, sondern auch mit der Zivilgesellschaft.

Brigitte Bierlein ist gebürtige Wienerin. Von 1990 bis 2003 war sie Generalanwältin bei der Generalprokuratur beim Obersten Gerichtshof, von 2003 an war sie Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofs, 2018 wurde sie dessen Präsidentin. Offiziell ist Bierlein parteilos.

Erst vor kurzem, am Verfassungstag, warnte die Höchstrichterin vor einer Gefährdung demokratischer Errungenschaften. Zwar biete die Verfassung die Basis für eine gefestigte Demokratie. Dennoch "müssen wir wachsam bleiben und alles daran setzen, diese letztlich doch auch fragile Grundlage unseres Zusammenlebens sorgsam zu schützen", sagte sie. Bierlein ist eine strikte Verfechterin des Rechtsstaats: "Ich bin überzeugt, dass Europa nur dann eine Zukunft hat, wenn wir uns als Wertegemeinschaft begreifen, zu der ganz wesentlich die Unabhängigkeit der Justiz gehört", sagte sie im Interview mit der "Wiener Zeitung".