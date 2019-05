Autor Brigitte Pechar

© Adobe Stock/hvostik16

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist dabei, eine Beamtenregierung zu bilden, die bis nach den Neuwahlen im September beziehungsweise bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung halten soll. Das werde "so rasch wie möglich, aber so sorgfältig und umsichtig wie geboten" erfolgen, hieß es dazu aus der Präsidentschaftskanzlei. Wichtig bei der Suche nach den neuen Mitgliedern für die Übergangsregierung sei, dass sowohl die innerösterreichische als auch die europäische Dimension beachtet werde, denn es würden wichtige Entscheidungen in der EU anstehen, meinte der Sprecher von Van der Bellen mit Blick auf Fragen wie jene nach dem künftigen EU-Kommissar oder nach dem neuen Kommissionspräsidenten.

"Wiener Zeitung": Die Beamten, die Bundespräsident Van der Bellen für eine Übergangsregierung vorsieht, sollten für alle Parlamentsparteien akzeptabel sein. Wie unpolitisch sind Beamte eigentlich, immerhin haben ja Beförderungen in der Regel schon etwas mit Parteipräferenzen zu tun?

Peter Bußjäger: Da muss man unterscheiden. Prinzipiell hat jeder Beamte das Recht auf eine persönliche politische Meinung. Beim Spitzenpersonal in der Verwaltung - Sektionschefs, Landesamtsdirektoren, Abteilungsvorstände in Ämtern der Landesregierungen - ist davon auszugehen, dass dieses sehr eng mit dem politischen Vorgesetzten zusammenarbeitet. In solche Positionen werden Vertrauensleute berufen. Eine Person, der nicht "vertraut" wird, wird sich schwertun, eine Leitungsfunktion zu bekommen. Dem steht aber gegenüber, dass es sehr schwer ist, jemanden in einer solchen Führungsposition wieder abzuberufen. Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider hat zum Beispiel nach meinem Eindruck sehr gut mit seinem von der Vorgängerregierung eingesetzten Landesamtsdirektor zusammengearbeitet, obwohl dieser meines Wissens nicht bei der FPÖ oder FPÖ-nahe war. Aber eine gewisse politische Durchdringung gibt es. So war das Innenministerium lange Zeit rot, wurde dann auf Schwarz eingefärbt. Oder nehmen Sie das Beispiel Pamela Rendi-Wagner, die als Sektionschefin im Gesundheitsministerium gearbeitet hat.

Peter Bußjäger (56) wurde in Bludenz geboren. Er ist Verfassungs- und Verwaltungsjurist, Universitätsprofessor an der Universität Innsbruck. Bußjäger war Direktor des Instituts für Föderalismus sowie Verfassungsrichter am Liechtensteinischen Staatsgerichtshof. - © Wiener Zeitung

Ja, aber Rendi-Wagner ist erst als Ministerin SPÖ-Mitglied geworden.

Aber eine bestimmte Nähe war sicherlich vorher schon gegeben.

Was unterscheidet eigentlich eine Beamtenregierung von einer Expertenregierung? Beide Formen stehen ja zur Debatte.

Es ist sehr schwierig, hier eine Unterscheidung zu treffen. Wenn zum Beispiel Experten wie der frühere Rechnungshofpräsident Franz Fiedler genannt wird, dann war dieser vorher auch Richter und als solcher unabhängiger Beamter. Oder der jetzige Innenminister Eckhart Ratz, der früher OGH-Präsident und damit auch hoher Beamter war. Beide sind gleichzeitig aber auch Experten.