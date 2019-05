Autor Jan Marchart

© reuters/Lisi Niesner

Wien. (red) Es hat eine außerordentliche Situation gebraucht, dass Österreich seine erste Bundeskanzlerin bekommt. Die "Ibiza-Affäre" mit all ihren politischen Nachwehen, vom Ausruf der Neuwahl bis zum erfolgreichen Misstrauensvotum von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, veranlassten Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Handeln. Das Staatsoberhaupt entschied sich dafür, die bisherige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Brigitte Bierlein, ins Kanzleramt zu holen. Sie sei stets die Erste, titelte die "Presse" vor etwas mehr als einem Jahr, als sie, auch von Van der Bellen auf Vorschlag der Bundesregierung, zur Präsidentin des Höchstgerichts ernannt wurde. Nun ist sie wieder Erste.

Entscheidungen in krisenhaften Zeiten sind ihr auch nicht gerade fremd. Ende Oktober 2002, wenige Wochen, bevor sich die erste Auflage von Schwarz-Blau zerkrachte, wurde ihr mit FPÖ-Initiative das Amt der Vizepräsidentin am Verfassungsgerichtshof angeboten. Einen Tag ließ man Bierlein damals für die Entscheidung Zeit. Im Fall des Kanzleramts waren es einige Stunden. In beiden Positionen war sie die erste Frau.

Viele Stationen in ihrer Laufbahn hat Bierlein gar nicht im Sinn gehabt. Sie haben sich wie so oft im Leben einfach ergeben.

Rechtskonservative Sicherheit

Verfassungsrecht war zunächst nämlich nicht ihre Sache. Bierlein war vor ihrer Vizepräsidentschaft am Verfassungsgerichtshof Generalanwältin in der Generalprokuratur beim Obersten Gerichtshof, freilich als erste Frau, und eher dem Strafrecht zugewandt.

Auch wollte Bierlein eigentlich gar nicht Juristin werden. Sie hatte eher Künstlerin im Sinn und studierte an der Angewandten, merkte aber, dass ihre Werke nicht so gut waren wie die der anderen. Ihre Kehrtwende war Jus.

Mit Bierlein als erster Frau im Kanzleramt wollte Van der Bellen nicht nur ein gesellschaftspolitisches Signal aussenden. Die 69-Jährige ordnet sich selbst zwischen konservativ und liberal ein, jedenfalls steht sie rechts der Mitte. Sie pflegt einen guten Kontakt sowohl zur ÖVP als auch zur FPÖ. Damit hat sie eine rechtskonservative Mehrheit im Parlament, was für die Legitimität der Entscheidung Van der Bellens wichtig ist, um einen neuerlichen Misstrauensantrag zu vermeiden.

Aber auch von links der Mitte bekommt Bierlein Vorschusslorbeeren. Vorrangig, weil nun eine Frau im Kanzleramt sitzt. Aber die SPÖ erwartet sich auch, dass sich die Gesprächsbasis zwischen Regierung und Parlament unter ihrer Führung verbessert. Die Opposition beklagte in den vergangenen Monaten häufig, dass die Regierung von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz Gesetze ohne Begutachtung mit Initiativanträgen durchgepeitscht hatte - ohne Kontrollmöglichkeit der Opposition.