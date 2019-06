Autor WZ Online

Wien. Sechs Frauen, sechs Männer: Die neue Regierung der designierten ersten Bundeskanzlerin Österreichs, Brigitte Bierlein, ist komplett. Am heutigen Montag wird die neue Regierung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Das Kabinett besteht aus zwölf Mitgliedern und ist damit eine der kleinsten Regierungen bisher. Gleichzeitig ist sie die bisher weiblichste Regierung.

Am Sonntag gab die Übergangs-Kanzlerin, die bereits am Donnerstag von Van der Bellen vorgestellt worden war, ihre Liste bekannt. Mit Finanzprokuratur-Präsident Wolfgang Peschorn wurde auch für das umkämpfte Innenressort ein Kompromisskandidat gefunden.

Bierlein war nach dem Platzen der türkis-blauen Koalition und dem daraufhin von SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt unterstützten Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung von Van der Bellen mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden. Am Donnerstag vergangener Woche wurde sie (nach intensiven Gesprächen zwischen Van der Bellen und Vertretern der Parlamentsfraktionen) als Übergangskanzlerin vorgestellt. In den vergangenen Tagen verhandelte sie dann intensiv eine für alle Parlamentsfraktionen tragfähige Ministerliste aus - unter tatkräftiger Einbindung des Staatsoberhauptes.

Weiblichste und kleinste Regierung der Geschichte

Schließlich präsentierte Bierlein am Sonntagnachmittag nicht nur eine der kleinsten Regierungen der Zweiten Republik (mit nur zwölf Mitgliedern), sondern auch die bisher weiblichste: Mit sechs Frauen besteht in der Übergangsregierung (inklusive der Kanzlerin) eine exakte Aufteilung zwischen weiblichen und männlichen Regierungsmitgliedern.

Zuletzt spießte sich die Einigung offenbar recht massiv an der Besetzung des Innenressorts: Noch am Sonntagnachmittag sah sich die FPÖ genötigt, in dieser Frage eine äußerst kritische Presseaussendung zu verschicken, nachdem der oberösterreichische Landespolizeidirektor Andreas Pilsl als ÖVP-Wunschkandidat kolportiert wurde. Dieser Vorschlag stieß nicht nur bei den Freiheitlichen, sondern auch bei der Liste Jetzt auf strikte Ablehnung, äußerst reserviert gaben sich dem Vernehmen nach auch SPÖ und NEOS.