Autor WZ Online

Wien. Seit heute Vormittag steht erstmals eine Frau an der Spitze der österreichischen Regierung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die bisherige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, Brigitte Bierlein, zur Bundeskanzlerin ernannt.

"Es ist mir eine große Ehre, erstmals im Bundeskanzleramt reden zu dürfen", sagte Brigitte Bierlein im Bundeskanzleramt. Sie sei sich der großen Verantwortung bewusst. "Ich bin davon überzeugt, dass die Fortführung der Amtsgeschäfte in den besten Händen liegt", lobte Bierlein ihre Ministerinnen und Minister in ihrem ersten Statement.

Die Kanzlerin richtet ihre ersten Worte auch dezidiert an die Jugend und junge Frauen in Österreich: "Unser Land, unsere Demokratie braucht sie alle." Ein "starkes, lebenswertes, tolerantes Österreich" sei oberste Priorität der Regierungstätigkeit. Bierlein kündigte an, sich um das Vertrauen "der Bürger, der Parlamentsparteien, der Amtsträger, der Zivilgesellschaft und der Religionsgemeinsschaften" zu bemühen. Österreich solle ein "verlässlicher Partner in Europa und in der Welt" sein.

Keiner Partei zugehörig, aber parteinahe

Van der Bellen machte "keinen Hehl" daraus, dass er sich darüber freut, dass er erstmals eine Frau als Bundeskanzlerin angelobte - und auch darüber, dass gleich viel Männer und Frauen in der Übergangsregierung vertreten sind. "Künftig kann niemand mehr sagen: es geht einfach nicht."

Die Interimsminister sind allesamt keiner Partei zugehörig, weisen aber eine gewisse Nähe auf. Die jeweiligen Ressortchefs sind mehr oder weniger den großen Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ zuordenbar, was unter anderem etwaigen Misstrauensanträgen vorbeugen soll.

Von der EU kam derweil ein positives Zeichen: Die EU-Kommission hat "volles Vertrauen" in Österreichs Übergangsregierung, wie ein Sprecher der EU-Behörde am Montag sagte. "Wir haben volles Vertrauen in die nationalen verfassungsgemäßen Verfahren und in Bundespräsident (Alexander) Van der Bellen", sagte der Sprecher in Brüssel.