Autor WZ Online

Wien. Nach den Fällen von Polizeigewalt bei einer Klima-Demonstration in Wien hat Menschenrechtsprofessor Manfred Nowak die Einrichtung einer unabhängigen Behörde zur Untersuchung von Misshandlungsvorwürfen gegen die Polizei gefordert. "Die Videos an sich sind kein Beweis für eine unmenschliche Behandlung, aber sie sind ein Indiz dafür, dass etwas falsch gelaufen sein könnte", sagte Nowak. Am Donnerstagabend ist in Wien eine Demonstration gegen Polizeigewalt geplant.

Die Polizei dürfe bei Einsätzen "nicht selbst provozieren und sich nicht provozieren lassen", so Nowak. "Das unterscheidet eine professionelle Polizei in einem Rechtsstaat von einer nicht professionellen", sagte der Menschenrechtsexperte. Der Gründer des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte forderte, dass Gewaltvorwürfe gegen Polizisten "so schnell wie möglich und so effizient wie möglich untersucht werden müssen". Damit könnte auch "eine ganz andere Polizeikultur etabliert werden", sagte der Experte. Die Erstuntersuchung wurde "wieder durch die Polizei gemacht, auch wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren an sich zieht, reicht das nicht und es ist viel zu spät reagiert worden", kritisierte der Jurist.

"Außerhalb der Weisung des Innenministeriums"

"Wenn es einen Polizeieinsatz gibt, wo Gewalt ausgeübt wurde, muss es sofort unabhängige, externe Untersuchungen geben. Eine solche spezielle Einheit muss außerhalb der Weisung des Innenministeriums angesiedelt sein, gleichzeitig aber alle polizeiliche Funktionen haben und auch Beamte festnehmen dürfen, bevor sie sich untereinander verabreden", verlangte Nowak. Eine solche Behörde fordern Experten seit Jahrzehnten. Der Jurist war selbst zwölf Jahre lang Leiter einer unabhängigen Menschenrechtskommission im österreichischen Innenministerium, bis diese der Volksanwaltschaft unterstellt wurde. Laut ihm gibt es bereits ein Konzept für eine unabhängige Behörde, dieses müsste nur umgesetzt und gesetzlich legitimiert werden. "Unter der Kurz-Regierung ist das eingeschlafen", sagte Nowak.

Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen vier Beamte, unter anderem wegen Verdachts der schweren Körperverletzung. Ein Polizist, der mehrfach auf einen am Boden fixierten Demonstranten eingeschlagen hat, wurde versetzt, weitere dienstrechtliche Maßnahmen sind für die Wiener Polizei nicht erforderlich. Von diesem Vorfall gibt es ein Video, das laut Nowak "natürlich verstörend ist". Allerdings ist "das sicherlich kein endgültiger Beweis, man sieht zu wenig", sagte der Menschenrechtler. Prinzipiell gelte aber, "sobald eine Person fixiert ist, gibt es keinen Grund mehr, auf sie einzuschlagen", betonte Nowak.