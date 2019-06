EU-Verfahren wegen Vertragsverletzung

Ein Verfahren erfolgt in mehreren Schritten, wobei diese in den EU-Verträgen vorgegeben sind. Im ersten Schritt übermittelt die EU-Kommission dem betroffenen Land ein Schreiben, in dem sie das Land zu weiteren Informationen auffordert. Das Land muss dann im Regelfall binnen zwei Monaten eine ausführliche Antwort übermitteln. Ist die EU-Kommission der Ansicht, das Land kommt den Verpflichtungen nach dem EU-Recht nicht nach, erfolgt eine Stellungnahme mit einer Begründung. Es folgt die Aufforderung, einen EU-konformen Rechtszustand herzustellen. Das Land muss im Regelfall innerhalb von zwei Monaten mitteilen, welche Maßnahmen ergriffen werden. In einem dritten Schritt kann die EU-Kommission den EU-Gerichtshof anrufen, wenn das EU-Land keine Übereinstimmung mit dem EU-Recht hergestellt hat. Die meisten Fälle werden bei Vertragsverletzungsverfahren jedoch vorher bereinigt. Wenn ein EU-Land keine Maßnahmen zur Korrektur nach Brüssel meldet, kann die EU-Kommission den Gerichtshof anrufen, damit dieser möglicherweise Sanktionen verhängt. Stellt der EU-Gerichtshof einen solchen Verstoß gegen EU-Recht fest, muss das Gericht Maßnahmen festlegen, damit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs Folge geleistet wird.



Leistet ein EU-Land dem Urteil des Gerichtshofs dann noch immer nicht Folge, kann die EU-Kommission den Gerichtshof erneut anrufen. Ruft die Kommission den Gerichtshof ein zweites Mal an, so schlägt sie die Verhängung finanzieller Sanktionen in Form eines Pauschalbetrages und/oder eines täglich zu zahlenden Betrags vor. Dessen Höhe richtet sich unter anderem nach der Wichtigkeit der Bestimmung, gegen die verstoßen wurde.