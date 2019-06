Wien. (pech) Die Grünen gehen mit Werner Kogler als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl. Eine Entscheidung, die nach der so erfolgreich geschlagenen EU-Wahl fast als logisch erscheint. Sowohl Kogler als auch der oberösterreichische Grünen-Landesrat Rudi Anschober erklärten, warum Kogler das EU-Mandat nicht annehmen wird - trotz der 70.585 Vorzugsstimmen für ihn: Er habe eine Unmenge an Zuschriften bekommen, mit der Aufforderung trotzdem für den Nationalrat zu kandidieren. Kogler wird das EU-Mandat erst gar nicht annehmen, sondern es direkt an Monika Vana, die schon bisher die Grünen im EU-Parlament vertreten hat, weitergeben. Die Entscheidung sei gemeinsam mit allen Landesorganisationen gefallen, betonte er. Auch mit den europäischen Grünen habe er dies vereinbart.

Und zwar mit dem Ziel, den stärksten Wiedereinzug zu schaffen, den es je gab. Was das Wahlziel betraf, hielt sich Kogler zurück. - Bei der Nationalratswahl flogen die Grünen mit 3,8 Prozent aus dem Nationalrat. - Acht Prozent wären ihm klieber, sagte Kogler, aber er wolle sich hier nicht auf die gerade günstigen Umfragen verlassen, sondern kämpfen.

Er machte aber auch klar, dass er nicht als "Solotänzer" unterwegs sein wird. "Das wird sicher kein Pferderennen mit nur einem Pferd", sagte Kogler. Er sei auch im EU-Wahlkampf nicht alleine gestanden, sondern von allen Ländern unterstützt worden. Vielleicht wird es ja auch ein Kleeblatt", sagte er.

Umweltschutz, Klimaschutz, Korruptionsfreiheit

Umweltschutz, Kinderschutz und ein korruptionsfreies Land - das sind die drei Hauptthemen, mit denen die Grünen den Wahlkampf bestreiten wollen. Kogler machte ein klares Angebot, nicht nur an SPÖ-Wähler, diesmal Grün oder wieder Grün zu wählen, sondern er setzte ein deutliches Zeichen an die "Christlich-Sozialen", die mit dem türkisen jungen Obmann nicht zurechtkommen.

Dass der Klimaschutz quasi in der DNA der Grünen ist, sei klar. Und dieser müsse im Parlament wieder stark vertreten werden - das habe gefehlt. Die bis zu zehn Milliarden Euro an Strafzahlungen, mit denen Österreich rechnen müsse aufgrund der Versäumnisse bei den Klimazielen, hätten zum Klimaschutz ausgegeben werden sollen, kritisierte er.

Im Sozialbereich sei den Grünen vor allem der Kinderschutz ein großes Anliegen: Kein Kind dürfe zurückgelassen werden - das werde zwar nicht ganz gelingen, aber der Anspruch müsse da sein. Und zum dritten Schwerpunkt, der Korruption, verwies Kogler darauf, dass die Grünen beim Hyposkandal als Aufdecker geholfen hätten, Milliarden zurückzuholen. In diesem Sinn forderte er von den Medien mehr Differenzierung ein, wenn es heiße, alle Politiker seien gleich. "Es sind eben nicht alle gleich", sagte er.