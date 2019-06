Autor WZ Online

Wien. Nach dem wochenlangen Rätselraten gibt heute Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache eine Erklärung ab: Er wird sein EU-Mandat nicht annehmen. "Gerade in dem Bewusstsein um diese mir anvertraute Verantwortung habe ich in Anbetracht der konkreten Umstände nach reiflichen Überlegungen, langen Gesprächen mit meiner Frau und der Familie sowie eng vertrauten Wegbegleitern die Entscheidung getroffen, das EU-Mandat nicht anzunehmen", heißt es in der Aussendung von Strache.

Dem über die Ibiza-Affäre gestolperten Ex-Vizekanzler und -Parteichef war von der Bundeswahlbehörde offiziell eines der drei EU-Mandate der FPÖ zugeteilt worden - weil er mit fast 45.000 Vorzugsstimmen das gesetzliche Kriterium für die Vorreihung erfüllt hat.