Wien. Je früher das Gastro-Rauchverbot kommt, desto besser ist es für die Gesundheit der Österreicher. Eine Modellrechnung steirischer Experten hat gezeigt, dass die Maßnahme allein schon innerhalb einer Woche 623 Spitalsaufenthalte weniger bedeuten würde.

Die Berechnungen wurden vergangenes Jahr unmittelbar nach dem Kippen des geplanten Gastro-Rauchverbotes durch die damalige türkis-blaue Regierung angestellt. Nun liegen erstmals konkrete Zahlen vor, was dies für die Gesundheit der Bevölkerung bedeutet. Die von Grazer Gesundheitswissenschaftlern durchgeführte "Gesundheitsfolgenabschätzung" errechnete, basierend auf internationalen Metaanalysen, dass jährlich 32.370 Krankenhausaufnahmen vermeidbar wären.

"Würde man diese längerfristigen Durchschnittswerte auf die letzte Woche umlegen, dann verursachte die Aufhebung des Nichtraucherschutzgesetzes bereits 623 Spitalsaufnahmen", hieß es in einer Mitteilung der Autoren der Abschätzung gegenüber der Apa. Es handelte sich dabei um ein Kooperationsprojekt von "V'IVID - Fachstelle für Suchtprävention", MedUni Graz, der FH Joanneum, der Stadt Graz und dem Bundesland Steiermark. Unterstützt worden sei man dabei auch von der Gesundheit Österreich GmbH.

Florian Stigler von der Public Health School der MedUni Graz und Waltraud Posch von der Fachstelle für Suchtprävention hatten die Ergebnisse und Beobachtungen nach dem Inkrafttreten von Gastro-Rauchverboten in anderen Staaten auf Österreich umgelegt. "Internationale Studien zeigten, dass eine rauchfreie Gastronomie Herzinfarkte um durchschnittlich 15 Prozent, Schlaganfälle um 16 Prozent und Lungenentzündungen um 24 Prozent reduzierte", sagte Stigler.

Am teuersten im Gesundheitswesen ist die in Krankenhäusern notwendig gewordene medizinische Versorgung von Patienten. Österreich liegt laut OECD-Statistiken mit mehr 253 Spitalsentlassungen pro 1000 Einwohner und Jahr im Vergleich von europäischen OECD-Ländern nach Bulgarien und Deutschland an dritter Stelle.

Das nun von der österreichischen Politik doch wieder geplante Gastro-Rauchverbot dürfte die Situation verbessern. Pro Jahr könnten bei Erwachsenen allein dadurch 7777 stationäre Aufnahmen durch Lungenentzündungen, 5707 infolge von anderen ischämischen Herzerkrankungen (weiters 3924 wegen Angina pectoris und 2701 nach Herzinfarkten) innerhalb eines Jahres vermieden werden.

Ein allgemeines Rauchverbot in der Gastronomie wäre eigentlich bereits am 1. Mai 2018 in Kraft getreten, ein entsprechendes Gesetz wurde damals von der ÖVP-FPÖ-Regierung auf Druck der Freiheitlichen gekippt. SPÖ, Neos und die Liste Jetzt haben sich schon in der Vergangenheit für das Verbot eingesetzt, die ÖVP war erst nach dem Aus der türkis-blauen Koalition darauf eingeschwenkt.

Das Thema kommt Anfang Juli auf die Tagesordnung des Nationalrats. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat zwar wie berichtet den Antrag der Wiener Landesregierung zur Aufhebung der Gastro-Raucherlaubnis abgelehnt, das wird aber nichts daran ändern, dass das Rauchverbot kommt, laut ÖVP am 1. November.

Trafiken befürchten Umsatzeinbußen

"Jede Zigarette, die nicht geraucht wird, wird uns Umsatz kosten", sagt der Obmann des Bundesgremiums der Trafikanten, Josef Prirschl. Seiner Schätzung nach wird der Umsatz seiner Branche um drei bis fünf Prozent schrumpfen. Schließlich wäre in etwa 80 Prozent der Gastronomie am Land das Rauchen noch erlaubt gewesen.

"Wie oft gehen die Menschen wirklich vor's Lokal, um zu rauchen? Dadurch wird sicher weniger geraucht", so Prirschl. Gesundheitspolitisch sei dies zu begrüßen, doch würde es die Trafikanten treffen, weshalb "die Politik nicht auf uns vergessen darf." Konkret geht es ihm um die Mindesthandelsspanne. Eine entsprechende ausgearbeitete türkis-blaue-Regierungsvorlage sollte vom Parlament beschlossen werden.

Viele Trafiken seien am Limit, obwohl es in den vergangenen zwei, drei Jahren gelungen sei, das Geschäftssterben zu stoppen. Nach Prirschls Worten sei ein Drittel der Trafiken in ihrer Existenz gefährdet. (apa)