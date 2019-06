Wien (ett). Den meisten Sozialversicherten wird die Personalentscheidung zwar egal sein, solange sich Service und Leistungen für sie nicht verschlechtern. Aber die für Donnerstagnachmittag vorgesehene Personalentscheidung zur Führung des neuen Dachverbandes der fünf Sozialversicherungsträger wirft dennoch ein bezeichnendes Licht darauf, wie die Postenvergabe für Topmanagementjobs im politiknahen Bereich läuft. Als Favoriten für die neuen Jobs ab Anfang Juli als Büroleiter und Stellvertreter galten der FPÖ-nahe Manfred Brunninger, ein zuvor in Großbritannien tätiger Gesundheitsökonom, sowie der ÖVP-nahe Alexander Burz, der aus der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft kommt. Bisher waren der aus dem ÖVP-Wirtschaftsbund kommende Alexander Biach und der langgediente SPÖ-Experte Josef Probst für die Geschicke des Hauptverbandes der Sozialversicherungen verantwortlich gewesen.

Mit der Entscheidung über das Duo Brunninger-Burz wurde deutlich, dass auch nach dem Platzen der türkis-blauen Bundesregierung in der neuorganisierten Sozialversicherung ÖVP und FPÖ die Fäden in der Hand halten. Diese laufen formal bei Obmann Matthias Krenn, einem blauen Wirtschaftsvertreter aus Kärnten, zusammen. Krenn kann allerdings nur unter Kontrolle einer ÖVP-Mehrheit handeln. Die Vorgänge werden intern als Indiz dafür gewertet, dass die ÖVP die FPÖ als möglichen Koalitionspartner bei der Stange halten will. Dem Kabinettschef von Ex-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, Volker Knestel, wurden dennoch keine Chancen auf die Führungsposten eingeräumt.

Entscheider beklagen Informationsmangel

Bemerkenswert sind außerdem die Begleitumstände der Entscheidung über die Kassenführung. Mitglieder der aus zehn Personen bestehenden Überleitungskonferenz, in deren Händen der Beschluss liegt, beklagten gegenüber der "Wiener Zeitung", dass sie am Vortag der Kür noch keine Personalunterlagen über die Bewerber erhalten hatten. Verwundert war man auch darüber, dass am Donnerstag gleich zwei Sitzungen innerhalb von eineinhalb Stunden anberaumt waren. In der ersten Sitzung sind für eine Entscheidung laut Gesetz zehn Stimmen notwendig, die Zustimmung der roten Arbeitnehmervertreter galt jedoch angesichts der Begleitumstände als ausgeschlossen. In der zweiten Sitzung reichen dann laut Gesetz sieben Stimmen. Damit konnte die SPÖ die Kür nicht mehr verhindern.

Allerdings scheiterte ein 7:3-Ergebnis im Mai bereits einmal bei zwei Sitzungen des Überleitungsgremiums. Der Grund dafür war, dass ein ÖVP-Vertreter nicht anwesend war, womit eine der notwendigen sieben Stimmen fehlte. In einer dritten Sitzung kam es zwar zum Beschluss, dieser wurde dann allerdings vom Sozialministerium als Aufsichtsbehörde als rechtswidrig aufgehoben.