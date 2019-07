Autor red/APA

Wien. (red) Die bevorstehenden Plenartage im Parlament am Dienstag und Mittwoch versprechen recht hitzig zu werden. Im sogenannten freien Spiel der Kräfte stehen einige Themen auf der Tagesordnung, die nicht bei allen Parteien unumstritten sind. An die 30 Beschlüsse mit wechselnden Mehrheiten soll es in den kommenden Tagen geben. Neben der Reform der Parteienfinanzierung steht zum Beispiel die Valorisierung des Pflegegeldes an.

Dieses soll ab 2020 auf Basis des Wertes des Pensionsanpassungswertes angeglichen werden. Die Valorisierung soll für alle Pflegestufen gelten. Bisher gab es keine automatische Anpassungen des Pflegegeldes.

Auch das umfassende Rauchverbot in der Gastronomie soll mit allen Stimmen außer jenen der FPÖ beschlossen werden. Der Beschluss dazu wurde ja von der türkis-blauen Regierung aufgehoben. Auch wenn der Verfassungsgerichtshof vor Kurzen zum Urteil kam, dass die jetzige Regelung mit separaten Raucherräumen rechtens sei, wollen die Parlamentsparteien mit Ausnahme der FPÖ trotzdem ein Verbot durchsetzen.

Auch soll es bald einen Rechtsanspruch auf einen Papamonat auch in der Privatwirtschaft geben. Dieser soll dem Unternehmen drei Monate im Voraus gemeldet werden. Hier ist die ÖVP mit Verweis auf die hohen Kosten für Betriebe skeptisch. Auf EU-Ebene hat das EU-Parlament im Rahmen einer Richtlinie schon im April den Rechtsanspruch auf mindestens zehn Tage Vaterschaftsurlaub beschlossen. Ferner soll ein Beschluss zur Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für Kleinverdiener erfolgen. Weiters wird die Ganztagsbetreuung von Pflichtschülern ausgeweitet.

Zwei Anträge zum Glyphosat

Zwei Anträge gibt es zum Glyphosatverbot. Die SPÖ möchte ein sofortiges Totalverbot des Herbizids, die ÖVP will ein Verbot auf öffentlichen Anlagen und für Privatpersonen, nicht aber für die Landwirtschaft. Ebenfalls auf der der Tagesordnung stehen die Homo-Ehe, ein Bonus für Freiwilligenarbeit sowie eine Vollanrechnung der Elternkarenz.

SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried freute sich auf das "freie Spiel der Kräfte" und begrüßte sowohl die Reform der Parteifinanzen als auch das geplante Rauchverbot. Von den Beschlüssen während der zwei Plenartage begrüßte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger etwa das Rauchverbot in der Gastronomie. Ablehnend stehen die Neos dagegen der geplanten Zusammenlegung von Taxi- und Mietwagen-Gewerbe gegenüber. Zum Papamonat haben die Neos einen eigenen Antrag eingebracht, der eine Flexibilisierung der bestehenden Karenzregelung bedeuten würde.

SPÖ-Antrag vor Handelsgericht

Indes muss ÖVP-Obmann Sebastian Kurz eine gerichtliche Niederlage einstecken. Er darf künftig nicht mehr öffentlich behaupten, dass die SPÖ etwas mit der Herstellung und Veröffentlichung des Ibiza-Videos zu tun habe. Das Handelsgericht Wien hat einem entsprechenden Antrag auf "Einstweilige Verfügung" der SPÖ stattgegeben.

Unter anderem betont das Gericht, ein Beleg für entsprechende Aussagen in mehreren Zeitungsinterviews fehle. Der "unbefangene Durchschnittsadressat" entnehme den inkriminierten Äußerungen den Gesamteindruck, die SPÖ könnte in die Anbahnung und/oder Produktion und/oder Verbreitung des "Ibiza-Videos" involviert gewesen sein.

Erfreut zeigte sich die SPÖ. "Mit der Einstweiligen Verfügung haben wir uns gegen das Kurzsche Dreckwerfen und die türkisen Schmutzkübel erfolgreich zur Wehr gesetzt", sagte Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda.