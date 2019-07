Autor Werner Reisinger

Wien. Die Liste Jetzt, die nach wie vor über eine gemeinsame Kandidatur mit den Grünen bei der Nationalratswahl im Herbst diskutiert, verliert nach und nach ihre Abgeordneten. Der Anwalt und Vertraute von Peter Pilz, Alfred Noll, sowie die ehemaligen grünen Abgeordneten Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl gaben am Dienstagvormittag als erste bekannt, ihre politische Arbeit im Nationalrat beenden zu wollen und nicht mehr für eine Kandidatur im Herbst zur Verfügung zu stehen. Das teilten die drei Jetzt-Mandatare am Dienstagvormittag per Aussendung mit.

Am Nachmittag gab auch Stephanie Cox bekannt, im Herbst nicht mehr für die Liste Jetzt kandidieren zu wollen. "Nach langer Reflexion bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich gesellschaftliche Herausforderungen in Zukunft als Unternehmerin anpacken möchte", so die Abgeordnete. Die Zeit für Projekte und Unternehmungen "abseits des politischen Tagesgeschäfts" hätten ihr als Parlamentarierin "schlichtweg gefehlt". Mit dem Ausscheiden ihrer drei Parteikollegen Noll, Rossmann und Zinggl habe Cox Entscheidung nichts zu tun: "Ich habe viele Gespräche mit Familie, FreundInnen und Vertrauten geführt, aber die Entscheidung habe ich letztendlich für mich alleine gefällt."

Stephanie Cox wird in die Wirtschaft zurückkehren. - © APAweb/Roland Schlager

Kurz nach Cox veröffentlichte auch Alma Zadic, die für die Liste Jetzt den Untersuchungsausschuss zur BVT-Affäre bestritten hatte, das Ende ihres Engagements als Abgeordnete der Liste Jetzt bekannt. Auch sie wird im Herbst nicht mehr für die Liste kandidieren - stattdessen wird sich Zadic am Samstag am Bundeskongress der Grünen zur Wahl stellen. Sie hofft auf einen Listenplatz und will ihr Engagement fortsetzen. "

Ich bin in die Politik gegangen aus meiner Überzeugung heraus mich für eine progressive Integrationspolitik einzusetzen, wo Menschen ausgebildet und nicht in die Unsicherheit abgeschoben werden", schreibt Zadic auf ihrer Facebook-Seite. Sie sei überzeugt, dass die Grünen den Fokus auf das Thema Integration legen werden. Und sie wolle "Beitrag dafür leisten, dass die Grünen wieder eine starke Kraft im Parlament werden".

"Wir sind von Anfang an nur für diese Legislaturperiode angetreten, haben das klubintern auch immer wieder betont und mit dem vorzeitigen Ende der Legislaturperiode endet auch unsere Tätigkeit", erklärten Rossmann, Zinggl und Noll knapp in ihrer Aussendung. Die parlamentarische Arbeit wollen die drei Politiker aber bis zum Ende der Legislaturperiode engagiert weiter führen.