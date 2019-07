Wien. (rei) Die ersten politischen Wellen des Ibiza-Skandals sind noch nicht verebbt, und schon gibt es eine einschneidende Wende: Wie das Recherche-Portal "addendum" und der "Falter" berichten, weitet die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ihre Ermittlungen zur Causa erheblich aus. 13 parteinahe Vereine - sechs stehen der FPÖ nahe, fünf der "neuen Volkspartei" von Sebastian Kurz und zwei der SPÖ (siehe Grafik) - werden nun von den Staatsanwälten genau unter die Lupe genommen.

Die Staatsanwälte nehmen offensichtlich ernst, was der über das Ibiza-Video gestürzte Ex-FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache ebendort gesagt hatte: Dass verschiedene zahlungskräftige Unternehmer, darunter René Benko mit seiner Signa Gruppe, die Unternehmerin Heidi Horton und auch der Glücksspielkonzern Novomatic mit den Parteien den Rechnungshof umgehen, indem sie ihre Spenden an parteinahe Vereine überweisen. Novomatic zahle nicht nur die FPÖ, sondern auch die ÖVP und die SPÖ, sagt Strache im Ibiza-Video. Benko zahle nicht nur an seine Partei, sondern auch an die ÖVP. Alle Genannten bestreiten diese Vorwürfe bis heute.

Gegen insgesamt 20 Personen - natürliche und juristische - werde derzeit ermittelt, viele davon würden bereits als Beschuldigte geführt, gegen einige wird nach erfolgter Anzeige erst der Anfangsverdacht geprüft, sagt die Sprecherin der WKStA, Elisabeth Täubl. Mit dabei sind auch unbekannte Täter - und eben besagte Vereine. "Die Ermittlungen werden ganz sicher einige Zeit dauern", sagt Täubl, wie lange, das sei absolut nicht abschätzbar, da möglicherweise noch weitere Untersuchungsgegenstände dazukommen könnten. Ein Ermittlerteam von mehreren Staatsanwälten wurde zusammengestellt.

Ebenfalls im Visier der Behörden sind mögliche Spender, eben die von Strache genannten Unternehmer. Die Staatsanwaltschaft spricht in ihren Unterlagen von "Verantwortlichen" der Unternehmen Glock, Novomatic und Benkos Signa-Holding. Gegen Strache und Johann Gudenus wird ohnehin bereits wegen möglicher Untreue ermittelt. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Auch "Verantwortliche" der genannten Firmen im Visier

Die WKStA hat laut den Unterlagen, in die der "Falter" einsehen konnte, die Polizei um "Ausmittlung von allfälligen weiteren FPÖ-, ÖVP- und SPÖ-nahen gemeinnützigen Vereinen, die als Empfänger der behaupteten Spenden der Novomatic AG, der Glock GmbH und der Signa-Holding in Betracht kommen würden", gebeten. Sie will zudem wissen, ob "gegebenenfalls aus anderen vorangegangenen Verfahren Anhaltspunkte für derartige verdeckte Parteispenden durch die genannten Unternehmen vorliegen". Sprich, die WKStA versucht, alte Ermittlungsstränge neu zu beleuchten. Es geht wohl nicht mehr nur um die Umgehung der Kontrolle des Rechnungshofs, sondern wohl auch um die Gebarung der spendenden Firmen. Gut möglich nämlich, dass diese oder eben jeweils die Gelder auch gegen die Vorschriften der jeweiligen Unternehmen, was mit ihrem Kapital geschehen soll, agiert haben. Auch die Frage, ob es sich bei etwaigen tatsächlichen Geldflüssen tatsächlich um Spenden im engeren Sinne, oder doch eher um eine Art Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien und den Spendern handelt, dürfte eine Rolle spielen.

Wenig überraschend reagierten am Mittwoch Politiker von ÖVP, SPÖ und FPÖ auf die neuen Ermittlungsdetails. Er begrüße die Ermittlungen ausdrücklich, sagte etwa der Wiener ÖVP-Chef und Kurz-Vertraute Gernot Blümel, schließlich habe man "bei der FPÖ nur wenig Interesse verspürt", für Aufklärung zu sorgen, spielte Blümel den Ball gleich in Richtung FPÖ. "Die ÖVP hat keine illegalen Spenden über Vereine erhalten", ist sich die ÖVP-Bundespartei sicher.

"Wir haben nichts zu verbergen und haben eine weiße Weste", sagte wiederum SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. Die SPÖ werde "vollumfänglich" mit der WKStA zusammenarbeiten. Eine Novomatic-Spende an das SPÖ-Umfeld in den vergangenen Jahren bezifferte Drozda mit 3500 Euro. "Ich glaube nicht, dass man sich damit die Republik kaufen kann", sagte Drozda im Ö1-"Mittagsjournal".