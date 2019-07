WZ Online

Wien. An der Universität Wien bekommen alle, die sich für ein Chemie-Studium angemeldet haben, einen Studienplatz. Insgesamt stehen 250 Plätze zur Verfügung, am entsprechenden Aufnahmetest nahmen 237 Kandidaten teil.

Der Test wird dennoch ausgewertet und die Ergebnisse den Studienwerbern als Feedback und zur Selbsteinschätzung übermittelt, teilte die Uni Wien mit.

Mehr Testteilnehmer als Plätze an WU und in Informatik

An den Unis finden diese Woche Aufnahmetests für diverse zugangsbeschränkte Fächer statt. An der Wirtschaftsuniversität (WU) und an der Uni Wien für Informatik gab es mehr Interessenten als Studienplätze. In Publizistik an der Uni Wien und Pferdewissenschaften an der Veterinärmedizinischen Uni Wien war das nicht der Fall. Dadurch ist dort jedem, der angetreten ist, der Studienplatz sicher.

An der WU gab es laut Uni für die drei Bachelorstudien Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Business and Economics und Wirtschaftsrecht durchwegs mehr Interessenten als Studienplätze: Rund 760 Personen kamen am 9. Juli in die Wiener Messehalle, um einen der 240 Plätze des englischsprachigen Bachelorstudiums Business and Economics zu ergattern. Für die 2.703 Plätze in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bewarben sich knapp 3.000 Interessenten. In Wirtschaftsrecht lag das Verhältnis Bewerber zu Plätzen am 10. Juli bei etwa 880 zu 870.

An der Uni Wien haben laut einer Sprecherin des Rektorats am 9. Juli in Informatik und Wirtschaftsinformatik 585 Testteilnehmer um einen der 415 Studienplätze gerittert. Hier entscheidet also ebenfalls das Prüfungsergebnis darüber, wer einen Studienplatz erhält. Bei Publizistik gab es am 10. Juli hingegen nur 743 Prüflinge und damit weniger Bewerber als Studienplätze (970). Durchgeführt wurde der Test - wie schon in früheren Jahren - trotzdem. Die Auswertung soll als Feedback für die angehenden Studenten dienen.

Der Prüfungsreigen geht noch bis zum Wochenende weiter: Am 11. Juli wird an der Uni Wien die Eignung für das Fach Chemie überprüft, an der Vetmed findet am 11. und 12. Juli der Aufnahmetest für das Diplomstudium Veterinärmedizin statt. Auch danach ist noch nicht Schluss: Am 15. Juli endet für eine Reihe zugangsbeschränkter Fächer die Anmeldefrist, die zweite Tranche an Aufnahmetests findet dann ab Ende August statt.(apa)