Wien. Frankreich will ab 2020 eine Steuer auf Flugtickets einführen. Verkehrsministerin Elisabeth Borne plant für Flüge, die aus dem Land abheben, pro Ticket je nach Klasse und Flugziel zwischen 1,50 Euro und 18 Euro Steuer einzuheben. Insgesamt soll die Abgabe Einnahmen von rund 180 Millionen Euro jährlichbringen.

Österreich hat zwar bereits eine Ticketsteuer. Diese wurde von der vergangenen ÖVP-FPÖ-Regierung mit 1. Jänner 2018 jedoch halbiert und beträgt seither pro Kurzstrecken-Ticket 3,50 Euro, auf der Mittelstrecke 7,50 Euro und für Langstreckenflüge 17,50 Euro. Damit sollten sich auch die Einnahmen aus der Steuer fast halbieren: 2017 brachte die Flugabgabe laut Statistik Austria noch 115 Millionen Euro, im vergangen Jahr aber nur mehr 71 Millionen Euro.

Flugticketabgaben gibt es in sechs weiteren EU-Ländern



Eine Flugticketabgabe wie in Österreich und künftig auch in Frankreich gibt es laut "Transport & Environment", dem europäischem Dachverband von Umweltschutz-NGOs, derzeit in weiteren vier europäischen Staaten: in Deutschland, Großbritannien, Italien und Schweden.

Die Abgabe wird jeweils beim Ticketverkauf fällig, sie ist allerdings unterschiedlich hoch. In Deutschland muss man für Kurzstrecken aktuell 7,38 Euro, Mittelstrecke 23,05 Euro und Langstrecke ab einer Entfernung über 6.000 Kilometer. 41,49 Euro Ticketabgabe rechnen – also deutlich mehr als hierzulande. Das deutsche Finanzministerium hat folglich im vergangenen Jahr 1,9 Milliarden Euro über diese Abgabe eingenommen. In Großbritannien mit etwas anderem Modell kann die Abgabe bei rund 3200 Kilometern auch 170 Euro ausmachen, was folglich auch mehr Steuer einbringt und zwar jährlich rund 3,3 Milliarden Euro.

Kerosinsteuer bringt mehr als Flugticketabgaben

Eine Kerosinsteuer wiederum setzt beim Flugunternehmen und nicht beim Passagier an – und zwar beim Tanken. Vorteil dabei ist, dass man auch den Frachtverkehr umfassen kann und es echte Kostenwahrheit pro verbrauchten Liter Treibstoff wie bei der Mineralölsteuer gäbe. Nachteil ist aber, dass die Flieger auch einfach in steuerfreien Ländern betankt werden könnten – deshalb der Versuch eine europäische Lösung zu finden.

Geld würde sie jedenfalls mehr bringen als Flugticketabgaben: Dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) liegt eine noch unveröffentlichte Studie im Auftrag der EU-Kommission vor. Demnach würde eine Besteuerung des derzeit befreiten Kerosins mit 33 Cent pro Liter EU-weit insgesamt rund 27 Milliarden Euro im Jahr bringen. Österreich Anteil läge bei jährlich 300 Millionen Euro.