Wien. Frankreich will ab 2020 eine Steuer auf Flugtickets einführen. Verkehrsministerin Elisabeth Borne plant für Flüge, die aus dem Land abheben, pro Ticket je nach Klasse und Flugziel zwischen 1,50 Euro und 18 Euro Steuer einzuheben. Insgesamt soll die Abgabe Einnahmen von rund 180 Millionen Euro jährlichbringen.

Österreich hat zwar bereits eine Ticketsteuer. Diese wurde von der vergangenen ÖVP-FPÖ-Regierung mit 1. Jänner 2018 jedoch halbiert und beträgt seither pro Kurzstrecken-Ticket 3,50 Euro, auf der Mittelstrecke 7,50 Euro und für Langstreckenflüge 17,50 Euro. Damit sollten sich auch die Einnahmen aus der Steuer fast halbieren: 2017 brachte die Flugabgabe laut Statistik Austria noch 115 Millionen Euro, im vergangen Jahr aber nur mehr 71 Millionen Euro.

Anlässlich des franzöischen Vorschlags gaben die wahlwerbenden Parteien auf Apa-Nachfrage beziehungsweise per Aussendung bekannt, was sie jeweils von einer neuen Art der Besteuerung im Flugverkehr halten.

ÖVP und FPÖ sind skeptisch, SPÖ, Neos, Jetzt und Grüne wollen mehr

Die ÖVP warnt beim Thema Kerosinsteuer vor einem nationalen Alleingang Österreichs. "Wir wollen eine verursachergerechte Besteuerung von Kraftstoffen im Flugverkehr und in der Schifffahrt", heißt es in einer Aussendung. Dafür sei aber "international akkordiertes Handeln" nötig - zumindest auf europäischer Ebene. Ein Land alleine könne hier wenig ausrichten und würde durch einseitiges Agieren sogar riskieren, dass der eigene Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb leidet, ohne dass CO 2 -Emissionen insgesamt reduziert würden.

Anders die SPÖ, deren Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner tritt für eine EU-weite Kerosinabgabe ein. Neben der Industrie sei der Verkehr einer der größten CO 2 -Verursacher. Das Absurde sei, dass die größten Luftverschmutzer - Flug- und Schiffsverkehr - von Umsatz- und Mineralölsteuer befreit seien. Dies sei ökologisch schädlich und sozial ungerecht. "Dieses Privileg gehört abgeschafft", sagt Rendi-Wagner. In den am Parteitag beschlossenen Leitlinien für den Wahlkampf ist außerdem von einer Ökologisierung des Steuersystems und einer europaweiten CO 2 -Steuer die Rede.

Für "fantasielos" hält die Kerosinsteuer wiederum FPÖ-Chef Norbert Hofer. Man könne nicht sofort nach Steuererhöhungen rufen. Bei einer Einführung einer Kerosinsteuer würden europäische Luftfahrtunternehmen im Vergleich zum Nahen Osten oder Asien an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.

Für die Neos ist eine "kleine Ökosteuer auf Flüge aber zu wenig", heißt es aus der Parteizentrale. Damit könne das Klima und die Umwelt nicht gerettet werden. Die Neos fordern eine EU-weit einheitliche, aufkommensneutrale CO 2 -Steuer. Verursacher von Klimaschäden müssten stärker in die Pflicht genommen werden, während jene, die umweltfreundlich produzieren, entlastet werden sollten.

Der Umweltsprecher von Jetzt, Bruno Rossmann, tritt dafür ein, dass Kerosin wie jeder andere Treibstoff besteuert werde. Die steuerliche Subventionierung des Flugverkehrs müsse so rasch wie möglich auf EU-Ebene beendet werden. Außerdem brauche es eine CO 2 -Steuer im Rahmen einer aufkommensneutralen ökosozialen Steuerreform.

Der Parteichef der Grünen, Werner Kogler, plädiert ebenfalls für eine Kerosin-Steuer. Allerdings müsse sie aufkommensneutral sein, indem dann Lohn- und Einkommenssteuer entlastet würden. Für Flugpreis selbst erwartet Kogler keine allzu hohen Kostensteigerung, "die Auswirkungen auf die Ticketpreise wären gering".