Linz/Wien. Neue Entwicklung in der Affäre um 3000 liegen gelassene Akten der Strafabteilung im Linzer Magistrat: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat jetzt einen Vorhabensbericht in der Causa an die Oberstaatsanwaltschaft weitergeleitet, wie der "Wiener Zeitung" in der Korruptionsstaatsanwaltschaft bestätigt wurde. Es war gegen sechs Beschuldigte, darunter auch den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) ermittelt worden, es gilt für alle die Unschuldsvermutung. Über den Inhalt des Vorhabensberichts wurde nichts preisgegeben. Ob Anklage erhoben wird oder die Ermittlungen eingestellt werden, ist somit nicht bekannt.

Die beispiellose Affäre hat weit über die oberösterreichische Landeshauptstadt hinaus für Aufsehen gesorgt. Der Bundesrechnungshof hat erst im März dieses Jahres in einem Bericht scharf kritisiert, dass mehr als 3000 Akten zu Verwaltungsstrafverfahren lange Zeit liegen geblieben sind, knapp 2000 davon sind inzwischen verjährt. Selbst als die Finanzpolizei die Stadt bereits auf die eklatanten Missstände hingewiesen hatte, sind Strafakten weiter nicht bearbeitet worden. Lange nach dem Auffliegen des Skandals wurden noch nach dem September 2017 Urgenzschreiben an das Linzer Rathaus geschickt. Die Finanzpolizei hat deswegen auch eine ergänzende Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.

Sachverhaltsdarstellung von der Finanzpolizei eingebracht

Der Linzer Bürgermeister Luger stand wegen des jahrelangen Verschleppens von Strafakten politisch im Mittelpunkt der Kritik. Dieser hat sich trotz der Entwicklungen bezüglich der Vorkommnisse "gelassen" gezeigt. Die Finanzpolizei sah das keineswegs so locker und hat eine nachträgliche Sachverhaltsdarstellung an die Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebracht wegen der Verjährung von Fällen nach dem September 2017 – das war mehr als ein Jahr nach dem Auffliegen der Affäre. Das Land Oberösterreich, das von einer Koalition von ÖVP und FPÖ geführt wird, hat schließlich heuer im Frühjahr eine eigene Taskforce zur Untersuchung der Finanzgebarung der Stadt Linz, in der SPÖ und FPÖ mit einem weitreichenden Arbeitsabkommen zusammenarbeiten, eingesetzt.

Der SPÖ-Bürgermeister ist seit Monaten wegen der laschen Aufarbeitung der Causa mit heftiger Kritik der Stadtparteien von ÖVP, Grünen und Neos konfrontiert. Die drei Fraktionen, die sich selbst als "Aufklärerallianz" sehen, hat vor kurzem publik gemacht, dass eine neue Flut an Akten in der betreffenden Abteilung eingelangt ist. Die Zahl der Verwaltungsstrafverfahren im Linzer Magistrat ist demnach in den vergangenen Jahren gestiegen. 2017 waren es 3357 Verfahren, im Vorjahr stieg die Zahl stark auf 5584 Strafverfahren. Dies wurde mit einer steigenden Zahl von Anzeigen im Bereich des Meldewesens begründet. Nach Ansicht von ÖVP-Klubchef Martin Hajart, Grünen-Gemeinderätin Ursula Roschger und Neos-Gemeinderat Felix Eypeltauer hat die Stadt mit zu wenig Nachdruck auf das Verschleppen von Akten reagiert.