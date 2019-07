WZ Online

Wien. In Österreich hat sich die Gesundheitspolitik im Mai 2019 gegen eine Masern-Impfpflicht ausgesprochen. Die Impfrate in Österreich könnte aber auch ohne Impfpflicht angehoben werden, sind österreichische Wissenschafter überzeugt - denn viele wirksame Maßnahmen seien hierzulande noch nicht umgesetzt worden, wie aus einem aktuellen Statement des IHS (Institut für Höhere Studien) hervorgeht.

In Österreich liegen die Durchimpfungsraten für beide Masern-Teilimpfungen in mehreren Altersgruppen unter dem WHO-Ziel von 95 Prozent. Doch nur damit wären im Sinne des "Herdenschutzes" jene Menschen geschützt, die zu jung für Impfungen sind oder aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht geimpft werden können. Dennoch verfügten 2017 nur knapp 70 Prozent der 15- bis 30-Jährigen über einen kompletten Impfschutz. Das bedeutet, dass fast eine halbe Million Personen in dieser Altersgruppe eine zweite Dosis der Masernimpfung benötigen.

Laut dem European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) erkrankten in Österreich zwischen April 2018 und März 2019 109 Personen an Masern. Im gleichen Zeitraum waren in ganz Europa 11.383 Personen von Masern betroffen, 22 Patienten starben daran. Obwohl angesichts dieser Zahlen von einigen nationalen Institutionen eine Impfpflicht empfohlen wurde, sprach sich die österreichische Politik beim Treffen der Gesundheitsreferenten am 10. Mai mehrheitlich gegen eine solche aus. Im Gegensatz dazu wurde in Deutschland vor kurzem die Einführung einer teilweisen Masern-Impfpflicht beschlossen.

Ehrliche Aufklärung gefordert

Um das WHO-Ziel auch ohne Impfpflicht zu erreichen, gibt es laut den Experten, unter ihnen Thomas Czypionka vom IHS, jedoch mehrere Maßnahmen, die in Österreich noch nicht umfassend und flächendeckend umgesetzt wurden. Die Autoren fordern in ihrer Stellungnahme deshalb die rasche Erstellung eines evidenzbasierten Maßnahmenkatalogs durch unabhängige Forschungseinrichtungen.

Zu den geforderten Maßnahmen zählen die Erstellung und Verbreitung von qualitätsgesicherten Gesundheitsinformationen, etwa in Form von Broschüren, Faktenboxen, Online- und multimedialen Inhalten. Die Basis einer evidenzbasierten Impfpolitik bilde immer die ehrliche Aufklärung der Bevölkerung, hieß es vom IHS. Nur so könne langfristig das Vertrauen in Impfungen verbessert werden. Zusätzlich sollte eine öffentlich finanzierte Aufklärungskampagne in verschiedenen Medien durchgeführt werden. Auch soziale Medien können helfen, die Immunisierung mit essenziellen Impfungen als "soziale Norm" mit zielgruppenorientierten Botschaften zu verankern.