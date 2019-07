WZ Online

Berlin. Beim für heute Mittag anberaumten Transit-Gipfel treffen der deutsche Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und sein bayerischer Amtskollege Hans Reichhart, ebenfalls von der CSU, auf den Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Infrastrukturminister Andreas Reichhardt. Es geht insbesondere um die Fahrverbote im niederrangigen Straßennetz, die Lkw-Blockabfertigungen aber auch andere Möglichkeiten, den Transitverkehr über den Brenner mit zuletzt rund 2,5 Millionen Lkw jährlich, zu reduzieren.

Die Tiroler Tageszeitung berichtet, dass eine Lösung der Streitpunkte absehbar sei. "Offenbar hat man sich in intensiven Verhandlungen im Vorfeld auf Beamtenebene auf einen umfassenden Brenner-Katalog geeinigt", heißt es dazu online. Der Brenner-Katalog solle die Basis für verkehrsentlastende Schritte sein. Deutschland dürfte deshalb auch bereit sein, vorerst von einer Klage gegen Österreich abzusehen.

Die Prüfung einer solchen Klage hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder vor kurzem im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in den Raum gestellt: "Ich glaube, das ist ein ehrlicher Weg. Österreich hat ihn bei der Maut auch gewählt." Österreich hatte unterstützt von den Niederlanden gegen die deutschen Maut-Pläne geklagt. Der Europäische Gerichtshof erklärte die Maut daraufhin für rechtswidrig.

Prüfung einer höheren Lkw-Maut

In dem Anti-Transit-Paket soll, wie schon von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, auch die Prüfung einer höheren Lkw-Maut am Brenner-Korridor zwischen München und Verona enthalten sein sowie konkrete Schritte, um schon jetzt den Schwerverkehr verstärkt auf die Rollende Landestraße, also die Schiene, zu verlagern.

Laut Austria Presse Agentur geht es darüber hinaus um eine intelligentere Abfertigung sowie um bessere Terminals. Im kleinen Grenzverkehr sollten Pkw mautfrei fahren. In der Vergangenheit hatte es etwa immer wieder Debatten um die Mautpflicht im Grenzverkehr bei Kufstein gegeben. Die Stadt Kufstein und umliegende Gemeinden beklagten stets die Vielzahl an "Mautflüchtlingen", die deshalb auswichen und den Weg durch die Orte wählten. Die Ergebnisse des Gipfels werden danach in einer Pressekonferenz präsentiert.