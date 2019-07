WZ Online

Wien. In der Schredder-Affäre hat sich am Freitag im Ö1-Morgenjournal mit Wolfgang Maderthaner der langjährige, mittlerweile pensionierte Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs zu Wort gemeldet.

Er verwies auf das Bundesarchivgesetz, in dem es heißt: "Das Schriftgut, das unmittelbar beim Bundespräsidenten, Kanzler oder einem Minister in Ausübung ihrer Funktion oder in deren Büros anfällt und nicht beim Nachfolger bleiben soll, ist unverzüglich nach dem Ausscheiden aus der Funktion dem Staatsarchiv zu übergeben." Das gelte auch für Papiere und Datenträger aus Minister- und Kanzlerbüros, die eigentlich Parteiarbeit betreffen, eventuell sogar Privates. In der aktuellen Shredder-Aktion sei das Gesetz jedenfalls nicht eingehalten worden, so Maderthaner.

Wolfgang Maderthaner, pensionierter Generaldirektor des Staatsarchivs. - © APAweb/Hans Punz

Oft werde nicht vollständig ans Staatsarchiv geliefert, dies sei aber nicht kontrollierbar und von der Institution auch nicht sanktionierbar. Ganz eindeutig ist es im Außenministerium. Es betreibt ein eigenes, gut gesichertes Archiv und liefert nichtans Staatsarchiv

Alle Unterlagen und Datenträger zu liefern, wäre für Politiker kurzfristig kaum ein Risiko, betonte Maderthaner. 25 Jahre lang müsse das Schriftgut aus Kabinetten versiegelt bleiben und dürfe außer vom jeweiligen Ex-Minister oder Ex-Kanzler selbst eingesehen werden.

Wenn das Staatsarchiv nicht brauchbare Unterlagen oder Datenträger shreddern lassen will, wendet es sich nicht an eine Privatfirma, sondern ans Bundeskanzleramt. Von dort geht es weiter zur Vernichtung an eine Bundesinstitution in St. Johann im Pongau.