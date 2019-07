Wien. Die Urlaubsfotos aus der USA werden von der Kamera auf den Computer geladen. Dieser speichert dann die Fotos von Freiheitsstatue, Niagarafällen und/oder der Golden Gate Bridge automatisch in einer sogenannten "Cloud". Doch schwebt tatsächlich nicht irgendwo hoch oben am Himmel, sondern befindet sich meist sehr irgendwo irdisch zwischen dicken Wänden eingemauert. Und dieses irgendwo ist sehr häufig in den USA.

Weltweit werden diverse Computerleistungen, wie etwa das Datenmanagement, vom eigenen PC an externe Dienstleister ausgelagert. Was praktisch und kostengünstig ist, wirft Fragen des Datenschutzes auf. Vor allem für unternehmen, aber natürlich auch für Private, nicht ihre Fotos und Dokumente sicher verwahrt wissen wollen. Und in den USA wird Datenschutz nun einmal eher kleingeschrieben.

Die dominierenden Anbieter dieser Dienste haben ihren Sitz eben in den USA, darunter Google, Amazon und Microsoft. Gemeinsam decken die internationalen Branchengrößen 63 Prozent des Marktes ab.

Darum haben sich zuletzt zahlreiche europäische Politiker dafür starkgemacht, eine "europäische Cloud" zu schaffen. Diese Woche stieg ÖVP-Chef Sebastian Kurz in die Debatte ein, als er im Anschluss an seinen USA-Urlaub dienstlich im Silicon Valley auf Besuch war. Dort sprach er sich für eine "Österreich-Cloud" aus, um "Datensicherheit der Menschen & Unternehmen in Österreich zu gewährleisten", wie der Ex-Kanzler twitterte - wenige Tage nach Bekanntwerden der doch etwas ungewöhnlichen Datenvernichtung im Bundeskanzleramt.

Die Wirtschaftskammer verwies, ebenfalls auf dem US-Dienst Twitter, auf ihr eigenes Gütesiegel "Austrian Cloud". Dieses besteht auf der ersten Stufe aus einer Selbstverpflichtung zur Datenspeicherung in Österreich, auf der zweiten Stufe aus einer Überprüfung mit einem Fragekatalog und auf der dritten durch ein echtes externes Audit der Organisation "European Cloud".

Wie viele Daten in dieser "Austrian Cloud" gespeichert sind, ließe sich zwar nicht genau sagen, sagt Martin Puaschitz, der Fachgruppenobmann in der Wiener Wirtschaftskammer zur APA. Er verweist aber auf über 100 Anbieter, die dabei seien. Wobei das zentrale Kriterium die Datenspeicherung in Österreich ist. Das heißt, auch Amazon könnte ein Österreich-Geschäftsfeld als "Austrian Cloud" zertifizieren lassen, wenn es garantiert, dass die Daten hierzulande liegen.

Problem mit dem US-Cloud-Act

Das allerdings ist nicht die einzige Frage, meint Mathias Nöbauer, der bei der Telekom-Tochter "A1 Digital" für Cloud-Dienste zuständig ist. Es mache keinen Unterschied, ob die Server in New York oder in Wien stünden. Denn nach dem US-Cloud-Act müssen US-Firmen auf Antrag von US-Gerichten Daten freigeben, also auch Daten, die bei einem US-Anbieter in Österreich gespeichert sind.

"Wir begrüßen alle Initiativen, die europäische Anbieter stärken", sagt Nöbauer. Eine reine "Österreich-Cloud" sei zwar technisch kein Problem, aber zu klein gedacht, schränkt er ein. Denn das Geschäft mit "Cloud" braucht große Investitionen, es lebt davon, "skaliert" zu werden, sprich: sehr viele Kunden. Alternativ zur Ö-Cloud könnte auch eine "DACH-Cloud" funktionieren, also gemeinsam mit Deutschland und er Schweiz. Dies sei, so Nöbauer, sinnvoller als rein nationale Lösungen.