Wien/Ankara. "Ich bitte Sie innigst um Hilfe und versichere, dass wir weder mit einer Terrororganisation noch mit sonst irgendetwas dergleichen zu tun haben." Es sind die verzweifelten Worte einer Österreicherin, deren Mann in der Türkei festsitzt. So wie ihm geht es dutzenden Österreichern: Sie reisen meist aus familiären Gründen in die Türkei, oft geht es um Verwandtenbesuche, um Krankheits- oder Todesfälle - und geraten in die Fänge der türkischen Behörden. Sie werden vom Krankenhaus weg, in dem sie Verwandte besuchen, auf dem Friedhof, an der Wohnungsadresse oder direkt am Flughafen verhaftet, oft sind dabei gleich ein Dutzend Polizisten im Einsatz. Der Vorwurf ist fast immer der gleiche: Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung, manchmal auch "Beleidigung des Präsidenten". Viele der Betroffenen haben kurdische oder alevitische Wurzeln.

Der "Wiener Zeitung" liegt nun neben den drei mittlerweile bekannten Fällen ein weiterer vor. Zwei davon betreffen Familien aus Oberösterreich, je ein Fall betrifft Wien und Vorarlberg. Alle Personen sind österreichische Staatsbürger und das, was man als "gut integriert" bezeichnen würde - sie arbeiten als Angestellte oder Unternehmer, verfügen über ein enges nachbarschaftliches Netzwerk in ihren Heimatgemeinden - und sie sind unbescholten. Ihr einziges Vergehen, so scheint es, ist ihre politische Meinung, ihr Alevitentum oder ihr kurdischer Background. Jener Vorarlberger, der in der Türkei seinen kranken Vater besuchte und nun an der Heimreise gehindert wird, engagiert sich in seiner Heimatgemeinde für einen kurdischen Verein. Wie der "Standard" berichtete, wurden ihm bei seiner Festnahme Fotos aus dem Verein vorgelegt. Woher die Behörden die Infos haben, wie sie vorab an Namen und an die Daten der nun Betroffenen gekommen sind, darüber gibt es keine gesicherten Informationen. Von einem Spitzelnetzwerk im Auftrag des türkischen Geheimdienstes sprach vor zwei Jahren der Liste Jetzt-Gründer Peter Pilz, eine zentrale Rolle dabei sollen die türkischen Vereine, allen voran der Dachverband AtiB und die "Union Europäisch-Türkischer Demokraten" (UETD) spielen. Sogar von einer Bespitzelungs-App war die Rede, über die missliebige Personen gemeldet werden können.

Überfüllte Gefängnisse

Drei Jahre ist der gescheiterte Militärputsch in der Türkei nun her. Tausende tatsächliche oder vermeintliche Gegner des Regimes von Präsident Recep Tayyip Erdogan sind seither in den türkischen Gefängnissen eingesperrt. Auf den versuchten Putsch, den Erdogan der Bewegung seines einstigen Mitstreiters und jetzigen Erzfeinds Fethullah Gülen und der Gülen-Bewegung anlastet, folgte eine beispiellose Verhaftungswelle: Tausende Beamte, Richter, Militärs und vor allem Journalisten wurden verhaftet, praktisch jeder konnte und kann ins Visier von Polizei oder Geheimdienst geraten. "Das Vorgehen der türkischen Behörden hat sich mittlerweile verändert", sagt die Grünen-Politikerin Berivan Aslan. "Die Gefängnisse sind inzwischen so überfüllt, dass die Behörden nicht mehr wie bisher Untersuchungshaft verhängen. Die Betroffenen werden nach relativ kurzer Zeit - oft nach 24 Stunden, manchmal aber auch erst nach einer Woche - wieder entlassen, dürfen aber nicht ausreisen und müssen sich einmal wöchentlich bei den Behörden melden", sagt Aslan. Sie alle aber werden angeklagt, der erste Verhandlungstermin wird meist erst Monate später anberaumt und nicht selten weiter vertagt. "Das kann dann Monate, sogar Jahre so weitergehen." Für die verzweifelten Angehörigen und die Betroffenen selbst ist Aslan die einzige Ansprechpartnerin, von den österreichischen Behörden fühlen sie sich im Stich gelassen.