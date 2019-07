WZ Online

Wien. (sir) Ja, es geht tatsächlich weiter. Immer weiter. Fast waren ja schon alle Fragen rund um das sogenannte Schredder-Gate beantwortet worden. Man wusste, wer und wann der Firma Reisswolf einen Besuch abstattete, wie viele Festplatten da geschreddert wurden und sogar wie oft, nämlich dreimal. Man erfuhr, dass es in anderen Ministerien nicht so vor sich ging, dass aber die Datenlöschung grundsätzlich ein normales Procedere bei einem Regierungswechsel ist. Das stellte auch Kanzlerin Brigitte Bierlein klar.

Und so sah es auch ihr Vorgänger Sebastian Kurz auf Servus TV. Dann sagte er aber noch: "Auch die Übergabe von Kern (Christian, ehemaliger SPÖ-Kanzler, Anm.) verlief so." Der Erwähnte sah dieses Interview offenbar und schrieb seinem Nachfolger einen Brief mit Klagsdrohung und veröffentlichte diesen auf Facebook. Darin stand, unter anderem: "Ein Shreddern (!) von Festplatten fand nicht statt, die IT-Abteilung des Bundeskanzleramts hat vielmehr entsprechend der IT-Richtlinie des BKA benutzte Festplatten gelöscht und gebrauchte und zurückgegebene Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt."

Das war am Freitag, bis Montag sollte Kurz die Anschuldigung, dass auch die "Übergabe von Kern" so ablief, zurücknehmen. Das tat der ÖVP-Chef am Montag nicht, am Dienstag war nun aber ein zweiseitiger Bericht in der "Kronen Zeitung" zu lesen, wonach auch beim Kern-Abschied aus dem Bundeskanzleramt Festplatten aus Druckern ausgebaut und geschreddert wurden.

Als Beleg veröffentlichte die "Krone" einen Akt aus dem Bundeskanzleramt, wonach insgesamt sieben Festplatten "aus datenschutzrechtlichen Gründen" zerstört und neue in die Drucker eingebaut wurden. Dass ein Schreddern "nicht stattfand", wie Kern seinem Vorgänger schrieb, ist falsch. Doch offenbar ging alles den geordneten Weg, also Abwicklung durch die zuständige Abteilung im Bundeskanzleramt. Es wurde ja auch extra dafür ein Akt angelegt. Das Kabinett von Kern war bei der Vernichtung der Datenträger laut "Krone" nicht involviert, schon gar nicht unter falschem Namen wie im Fall des Kurz-Kabinetts.

Doch eine Illoyalität im BKA?

Bemerkenswert ist in dem Zusammenhang auch, dass die ÖVP den ungewöhnlichen Vorgang mit ihrer Angst erklärte, es könnten Daten auf dem Drucker zurückbleiben, die dann von roten Beamten im Bundeskanzleramt gefunden und an die SPÖ weitergegeben werden. Deshalb wollte man die Platten vernichten, ehe etwas aus dem BKA herausdringt.