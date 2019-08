WZ Online

Wien. Österreichs Wirtschaft wächst - und die Arbeitslosigkeit sinkt. Im Juli ging sie den 30. Monat in Folge zurück, und zwar um 4,5 Prozent beziehungsweise 15.387 Personen. Konkret waren 325.206 Menschen ohne Job, davon 53.429 in Schulungen (minus 4581 Menschen oder 7,9 Prozent), so das Sozialministerium am Donnerstag. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition sank damit im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,3 Prozentpunkte und lag bei 6,5 Prozent.

In seiner neuesten Sonderauswertung hat sich das Arbeitsmarktservice (AMS) genau angeschaut, wie viele Menschen zumindest einmal im Jahr von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Im Vorjahr waren das insgesamt 918.119 Menschen. Verglichen zu 2017 war das ein Minus von 3,7 Prozent - laut AMS-Chef Johannes Kopf aufgrund dem überproportionalen Rückgang an Langzeitarbeitslosen und gestiegene Dynamik am Arbeitsmarkt.

Mehr offene Stellen

Anders formuliert: Ende Juli waren 83.413 offene Stellen sofort verfügbar. Das ist ein Plus von 5,5 Prozent oder 4314 Jobs gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Beschäftigten ist deutlich gewachsen, nicht zuletzt durch Ferialjobs in den Sommermonaten. Geschätzte knapp 3,89 Millionen Personen (plus 58.000/plus 1,5 Prozent) befanden sich im vergangenen Monat in Beschäftigungsverhältnissen.

Am Horizont zeigen sich allerdings erste Wolken. Es dürfte bald wieder Monate geben, in denen die Arbeitslosigkeit steigt, sagte Kopf im Gespräch mit der APA. Er rechne vor allem damit, dass die Arbeitslosigkeit in der Industrie relativ bald wachsen werde. Bisher war die Industrie der Treiber hinter der sinkenden Arbeitslosigkeit. Aktuell brachen die dortigen offenen Stellen aber um 5,2 Prozent auf nur mehr rund 8150 ein. Auch die offenen Stellen in der Arbeitskräfteüberlassung sind leicht rückläufig.

Insgesamt geht der AMS-Chef für heuer und 2020 von einer stabilen Arbeitslosenquote aus. "Wir rechnen mit einer Stabilisierung. Sicher wird es das eine oder andere Monat mit mehr Arbeitslosen geben - aber nicht dramatisch", so Kopf. Wermutstropfen in der Julistatistik ist auch, dass es sowohl bei Menschen mit Behinderung, Personen mit gesundheitlichen Problemen und auch bei den Über-50-Jährigen einen Anstieg der Zahl der Arbeitslosen gab.

Höchster Rückgang in Salzburg

Insgesamt ging die Arbeitslosigkeit im Juli in sieben Bundesländern zurück, am deutlichsten in den besonders stark touristisch geprägten Bundesländern Salzburg (minus 10 Prozent) und Tirol (minus 7,7 Prozent). Nur in Vorarlberg und der Steiermark stagnierten die Arbeitslosenzahlen.

In Wien ist die Arbeitslosigkeit im Juli um 5,3 Prozent gesunken. 108.977 Personen waren beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkt. Zugleich befanden sich 6,7 Prozent weniger Personen (insgesamt 22.286) in Schulungen, teilte das AMS am Donnerstag mit.

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit in Wien in der Warenproduktion um 4,9 Prozent zurückgegangen, in Hotellerie und Gastronomie um 5 Prozent und im Gesundheitsbereich um 6,3 Prozent. Die Zahl der offenen Stellen, die die Wiener Unternehmen dem AMS zur Besetzung gemeldet haben, lag Ende Juli um 14,8 Prozent höher als vor einem Jahr, hieß es. (temp/apa)